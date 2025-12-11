Перерасчет пенсии в Казахстане: где и как подать заявление

11 декабря 2025 года казахстанцам в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подсказали, как можно произвести перерасчет пенсии, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, с вопросом в корпорацию обратился житель Казахстана. Он заявил, что не уверен в правильности расчета своей пенсии.

"Могу ли я подать заявление на перерасчет в отделении Центра обслуживания населения (ЦОН)?" – таким образом звучал запрос.

В пресс-службе ответили утвердительно.

"Заявление на перерасчет пенсии можно подать через ЦОН. Для этого нужно обратиться в ЦОН по месту прописки с удостоверением личности и необходимыми документами, подтверждающими основания для перерасчета". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

