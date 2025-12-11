#Казахстан в сравнении
Советы

Перерасчет пенсии в Казахстане: где и как подать заявление

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 15:27 Фото: Zakon.kz
11 декабря 2025 года казахстанцам в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подсказали, как можно произвести перерасчет пенсии, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, с вопросом в корпорацию обратился житель Казахстана. Он заявил, что не уверен в правильности расчета своей пенсии.

"Могу ли я подать заявление на перерасчет в отделении Центра обслуживания населения (ЦОН)?" – таким образом звучал запрос.

В пресс-службе ответили утвердительно.

"Заявление на перерасчет пенсии можно подать через ЦОН. Для этого нужно обратиться в ЦОН по месту прописки с удостоверением личности и необходимыми документами, подтверждающими основания для перерасчета".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Немного ранее мы рассказывали, что проверка пенсий и социальных выплат по стране выявила нарушения на 5 млн и расточительство 216 млрд. Читайте об этом тут.

