Средняя пенсия в Казахстане превысила 157 тысяч тенге

В Казахстане на 1 февраля 2026 года средний размер совокупной пенсии достиг 157 843 тенге. С начала года на выплаты пенсионерам из бюджета уже направлено 395,2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Этими данными поделились сегодня, 18 февраля 2026 года, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Согласно сообщению ведомства, на выплату базовой пенсии направлено 131,3 млн тенге, солидарной пенсии – 263,9 млн тенге.

Также известно, что по состоянию на 1 февраля в стране проживает 2 млн 538 тыс. пенсионеров.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2026 года составил 157 843 тенге , в том числе размер солидарной пенсии – 103 931 тенге , базовой пенсии – 53 912 тенге ". Пресс-служба МТСЗН РК

В МТСЗН еще напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом, уточняют специалисты, в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 34 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 118% от прожиточного минимума.

Также, если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

Конечно, стоит помнить, что размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Немного ранее мы также рассказывали, что в 2026 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и уход за ребенком до 1,5 года охвачены 164,1 тысячи казахстанцев.