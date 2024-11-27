Где можно бесплатно покататься на коньках в Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы с 1 декабря заработают 12 бесплатных открытых ледовых катков. Об этом 27 ноября 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе городского управления спорта.
Специалисты подчеркивают, что планируемая дата открытия – 1 декабря 2024 года. Конечно же, это произойдет при благоприятных погодных условиях для ледовых площадок.
Катки будут работать ежедневно по адресам:
- площадь Абая перед Дворцом Республики;
- Halyk Arena;
- парк имени 28 героев-панфиловцев;
- парк имени первого президента;
- площадь перед Наурызбайским акиматом;
- парковка КБТУ;
- стадион "Авиатор";
- мкр. Кокжиек;
- парк "Гулдер";
- Almaty Arena;
- дом школьников №6;
- перед ТЮЗом им. Мусрепова.
В сообщении также отмечено, что при катках будут работать пункты, где возможно приобрести напрокат коньки.
Стоимость аренды коньков – 1,5 тыс. тенге за сеанс (2 часа). Режим работы пунктов выдачи – с 10:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.
Что касается погоды в городе, то в южной столице в ближайшие дни осадков и понижения температуры не ожидается.
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