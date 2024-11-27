Где можно бесплатно покататься на коньках в Алматы

В Алматы с 1 декабря заработают 12 бесплатных открытых ледовых катков. Об этом 27 ноября 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе городского управления спорта.

Специалисты подчеркивают, что планируемая дата открытия – 1 декабря 2024 года. Конечно же, это произойдет при благоприятных погодных условиях для ледовых площадок.

Катки будут работать ежедневно по адресам:

площадь Абая перед Дворцом Республики;

Halyk Arena;

парк имени 28 героев-панфиловцев;

парк имени первого президента;

площадь перед Наурызбайским акиматом;

парковка КБТУ;

стадион "Авиатор";

мкр. Кокжиек;

парк "Гулдер";

Almaty Arena;

дом школьников №6;

перед ТЮЗом им. Мусрепова.

В сообщении также отмечено, что при катках будут работать пункты, где возможно приобрести напрокат коньки.

Стоимость аренды коньков – 1,5 тыс. тенге за сеанс (2 часа). Режим работы пунктов выдачи – с 10:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.

Что касается погоды в городе, то в южной столице в ближайшие дни осадков и понижения температуры не ожидается.