Никто не кошмарит: участившиеся проверки старого автовокзала объяснил аким Кызылординской области

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев 22 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал жалобы владельцев старого автовокзала в Кызылорде, передает корреспондент Zakon.kz.

Как заявил один из представителей СМИ, владельцы автовокзала утверждают, что акимат хочет отобрать землю, на которой он расположен, и специально организовывает проверки, создавая препятствия для работы.

"Никаких препятствий мы не создаем. Этот автовокзал очень старый. Я это прекрасно знаю еще с тех пор, как начал работать в городе. Начиная с 2013 года мы неоднократно обращались к владельцу этого автовокзала с предложениями: проведите капитальный ремонт, постройте новое здание. ​Автовокзал – это объект, который крайне необходим народу. Люди ежедневно ездят оттуда в районы, в другие области, даже в Ташкент отправляются рейсы. Но, честно говоря, там не было создано никаких условий. Если завтра контролирующие органы выйдут с проверкой или, не дай бог, что-то случится в дороге, все ведь скажут: "Куда смотрел акимат? Почему не заставили привести вокзал в порядок?". Мы часто начинаем действовать только тогда, когда что-то уже произошло", – ответил аким. ​

По его словам, акимат несколько раз предупреждал владельцев, но они не прислушались к предупреждениям.

"Мы предлагали и другим предпринимателям построить новый автовокзал. Не найдя поддержки и понимая острую необходимость, мы выделили из областного бюджета 975 миллионов тенге, о чем я упоминал в докладе, и построили новый государственный автовокзал. Он полностью соответствует всем современным стандартам и требованиям. Сейчас он уже функционирует.​ Если вы сами как пассажир сравните эти два вокзала, вы поймете разницу. Возникнет вопрос: почему новый объект не работает на полную мощность, а люди все еще вынуждены находиться в старом здании? Что касается предпринимателей внутри старого вокзала – пусть работают, никто их бизнес не забирает. Мы открыто говорим: мы поддерживаем и будем поддерживать государственный автовокзал. Но если частники хотят продолжать свою торговую деятельность, они должны иметь все разрешительные документы и соблюдать санитарные нормы", – отметил Налибаев.

Аким заверил, что никто не устраивает незаконных проверок старого автовокзала.

"Однако требовать порядок, чистоту и благоустройство вокруг здания – это наша прямая обязанность и работа. Если мы не будем этого требовать, вы же сами нас и раскритикуете. Поэтому никто не "кошмарит" бизнес просто так.​ У нас, к сожалению, сложилась такая привычка: как только начинаешь наводить порядок, сразу начинаются разговоры: "Хотят отобрать! Аким сам хочет забрать!" Зачем акиму этот автовокзал? Он никому лично не нужен.​Нужно понимать правильно: мы не создаем препятствий и не выставляем незаконных требований. Мы поддерживаем тех, кто работает честно и хорошо. Но если нарушаются законы или портится облик города – мы будем требовать соблюдения норм. Это наш долг", – добавил он.

