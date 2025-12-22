#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Привлечь 280 млн долларов инвестиций пообещал аким Кызылординской области

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 12:20 Фото: pexels
Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев 22 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал об инвестиционном климате региона, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в 2022-2024 годах в экономику области привлечено порядка 1,6 трлн тенге инвестиций.

"В текущем году планировалось привлечь 631,4 млрд тенге. По итогам 11 месяцев привлечено 717 млрд 900 млн тенге, план перевыполнен на 13,7%. По итогам года объем инвестиций превысит 750 млрд тенге", – сказал Налибаев.

Он отметил, что по сравнению с 2021 годом объем инвестиций вырос на 233%, а доля частных инвестиций составляет 70%.

"В первом полугодии текущего года объем прямых иностранных инвестиций составил 173 млн долларов США. По итогам года ожидается привлечение 280 млн долларов США иностранных инвестиций", – заверил аким.

В августе мы писали, что Кызылординская область дополнительно получит от правительства 7 млрд тенге.

Азамат Сыздыкбаев
