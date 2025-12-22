#Казахстан в сравнении
Общество

Перед Новым годом в Алматы потеплеет до +4°С, а Астану заметет

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны с 23 по 25 декабря 2025 года. Так, в Алматы и Шымкенте в эти дни температура поднимется до +4°С и +8°С соответственно. В Астане же ожидаются снег и гололед, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 23 декабря: переменная облачность, днем небольшой снег, поземок. На дорогах гололедица. Днем порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -2°С.
  • 24 декабря: облачно, снег, метель, гололед. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем -2°С.
  • 25 декабря: облачно, снег, метель, гололед. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С.

Алматы

  • 23 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С.
  • 24 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2°С.
  • 25 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

Шымкент

  • 23 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +3+5°С.
  • 24 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.
  • 25 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +6+8°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 14:29
Резкое похолодание и снегопад: казахстанцев предупредили о холодном вторжении

Ранее специалисты также рассказывали, что ноябрь 2025 года в Казахстане был весьма своеобразным: погода преподносила сюрпризы от снегопадов к аномальному теплу. В связи с чем в стране был побит температурный рекорд, не обновляемый 54 года.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
