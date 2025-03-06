Алматы, Астану и Шымкент заметет на 8 марта

Фото: Zakon.kz

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали подробный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 7, 8 и 9 марта 2025 года. Так, по данным метеорологов, в Астане, Алматы и Шымкенте будет бушевать непогода, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 7 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ночью порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -2-4°С.

8 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер поднимется до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1-3°С.

9 марта: переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -5-7°С. Прогноз погоды по Алматы 7 марта: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Вечером туман, на дорогах гололедица. Днем порывы ветра поднимутся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +5+7°С.

8 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), на дорогах гололедица. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С.

9 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С. Прогноз погоды по Шымкенту 7 марта: переменная облачность, осадки, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Утром и днем порывы ветра поднимутся до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +3+5°С.

8 марта: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +10+12°С.

9 марта: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Ветер северо-западный 8-13, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С. Материал по теме Штормовое предупреждение по всей стране: Казахстан накроет сильный снег с дождем Ранее синоптики уже заявляли, что в преддверии Международного женского дня погода решила "порадовать" жителей Казахстана. Об этом говорится в подробном прогнозе погоды по стране на 6, 7 и 8 марта 2025 года.

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