Многие участки будут абсолютно бесплатными – Касымбек о парковках в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года поделился хорошими новостями относительно платных парковок в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек отметил, что в случае открытых парковок вдоль улиц поминутной оплаты не будет.

"Городские службы такого плана не имеют по поминутной оплате. Будем делать так, как это принято во всем мире: есть определенный временной лаг – 15 минут, полчаса, час, когда можно остановиться без оплаты. Все будет зависеть от места и от напряженности конкретного участка города. Конечно, дифференциация будет, но поминутной оплаты не предусмотрено", – добавил он.

Аким официально подчеркнул, что подписаны документы с частной компанией о передаче парковочного пространства акимату.

"Мы судились, проходили через определенные судебные процедуры, и в итоге документ был подписан. Никаких компенсационных выплат ни с нашей стороны, ни с их стороны нет. Все земельные участки, которые сегодня находятся под управлением этой компании, передаются безвозмездно. Плюс вся инфраструктура также передается – шлагбаумы и все остальное, включая цифровую систему и платформы. Мы будем кардинально, с учетом мнения горожан, пересматривать ряд объектов. Естественно, перед социальными объектами платных парковок не будет. Многие участки будут абсолютно бесплатными", – подчеркнул он.

По словам Жениса Касымбека, иной подход будет там, где есть проблемы с пробками.

"Что касается центра города – улиц Достык, Кунаева, – там, где движение очень активное, будем действовать по примеру мировых столиц. Вы знаете, что в центре города въезд и парковка стоят дорого. В Москве, например, оставить машину на Тверской может обойтись в 20 тыс. рублей. Сейчас процесс передачи завершится, после чего мы, естественно, в определенных местах будем пересматривать подходы. Там, где есть проблемы с пробками, мы будем стимулировать людей не оставлять автомобили", – резюмировал он.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал, как будут решаться проблемы пробок в городе.