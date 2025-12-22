#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Общество

Многие участки будут абсолютно бесплатными – Касымбек о парковках в Астане

Парковка для инвалидов, парковки для инвалидов, парковочные места для инвалидов, парковочное место для инвалидов, парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 16:07 Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года поделился хорошими новостями относительно платных парковок в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек отметил, что в случае открытых парковок вдоль улиц поминутной оплаты не будет.

"Городские службы такого плана не имеют по поминутной оплате. Будем делать так, как это принято во всем мире: есть определенный временной лаг – 15 минут, полчаса, час, когда можно остановиться без оплаты. Все будет зависеть от места и от напряженности конкретного участка города. Конечно, дифференциация будет, но поминутной оплаты не предусмотрено", – добавил он.

Аким официально подчеркнул, что подписаны документы с частной компанией о передаче парковочного пространства акимату.

"Мы судились, проходили через определенные судебные процедуры, и в итоге документ был подписан. Никаких компенсационных выплат ни с нашей стороны, ни с их стороны нет. Все земельные участки, которые сегодня находятся под управлением этой компании, передаются безвозмездно. Плюс вся инфраструктура также передается – шлагбаумы и все остальное, включая цифровую систему и платформы. Мы будем кардинально, с учетом мнения горожан, пересматривать ряд объектов. Естественно, перед социальными объектами платных парковок не будет. Многие участки будут абсолютно бесплатными", – подчеркнул он.

По словам Жениса Касымбека, иной подход будет там, где есть проблемы с пробками.

"Что касается центра города – улиц Достык, Кунаева, – там, где движение очень активное, будем действовать по примеру мировых столиц. Вы знаете, что в центре города въезд и парковка стоят дорого. В Москве, например, оставить машину на Тверской может обойтись в 20 тыс. рублей. Сейчас процесс передачи завершится, после чего мы, естественно, в определенных местах будем пересматривать подходы. Там, где есть проблемы с пробками, мы будем стимулировать людей не оставлять автомобили", – резюмировал он.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал, как будут решаться проблемы пробок в городе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
LRT могут запустить раньше в Астане
15:14, Сегодня
LRT могут запустить раньше в Астане
Касымбек оценил идею ограничить переезд в Астану из других регионов
16:51, 22 декабря 2023
Касымбек оценил идею ограничить переезд в Астану из других регионов
По примеру Сеула, Токио и Парижа: двухуровневую дорогу хотят построить в Астане
15:35, Сегодня
По примеру Сеула, Токио и Парижа: двухуровневую дорогу хотят построить в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: