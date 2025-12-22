Строительство экопарка на Талдыколе в Астане обещают начать в 2026 году
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал, почему строительство экопарка на Малом Талдыколе не началось этой весной, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам градоначальника, в Астане реализуют очень много проектов по озеленению.
"В том числе Гринлайн, набережная со стороны Триатлон-парка, в сторону Ататюрка, в Уркере, в Пригородном, в Коктале и так далее. По всему городу ведутся активные работы: проспект Абылай хана, "Тұзды көл", "Сайран бағы" и другие. Просто в прошлом году бюджет, который был предусмотрен на озеленение и благоустройство, его было недостаточно... Основные работы по экопарку в Талдыколе будут на следующий год запланированы. Будем стараться его максимально завершить, основную часть в следующем году. Но, может быть, какие-то переходящие вещи на 2027-й год уйдут", – заявил Женис Касымбек.
Он заверил, что разрешения на строительство на водоохранной зоне никому не выдаются.
"Там, где сейчас строятся, – они выведены или они с учетом текущего состояния Талдыколя не находятся в водоохранной зоне", – резюмировал глава города.
