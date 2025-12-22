#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Общество

Строительство экопарка на Талдыколе в Астане обещают начать в 2026 году

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 16:19 Фото: pixabay
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал, почему строительство экопарка на Малом Талдыколе не началось этой весной, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам градоначальника, в Астане реализуют очень много проектов по озеленению.

"В том числе Гринлайн, набережная со стороны Триатлон-парка, в сторону Ататюрка, в Уркере, в Пригородном, в Коктале и так далее. По всему городу ведутся активные работы: проспект Абылай хана, "Тұзды көл", "Сайран бағы" и другие. Просто в прошлом году бюджет, который был предусмотрен на озеленение и благоустройство, его было недостаточно... Основные работы по экопарку в Талдыколе будут на следующий год запланированы. Будем стараться его максимально завершить, основную часть в следующем году. Но, может быть, какие-то переходящие вещи на 2027-й год уйдут", – заявил Женис Касымбек.

Он заверил, что разрешения на строительство на водоохранной зоне никому не выдаются.

"Там, где сейчас строятся, – они выведены или они с учетом текущего состояния Талдыколя не находятся в водоохранной зоне", – резюмировал глава города.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек поделился хорошими новостями относительно платных парковок в столице.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Строительство экопарка в Малом Талдыколе в столице перенесли на 2025 год
19:43, 09 октября 2024
Строительство экопарка в Малом Талдыколе в столице перенесли на 2025 год
Касымбек высказался о строительстве жилого дома на Малом Талдыколе
18:26, 27 февраля 2024
Касымбек высказался о строительстве жилого дома на Малом Талдыколе
По примеру Сеула, Токио и Парижа: двухуровневую дорогу хотят построить в Астане
15:35, Сегодня
По примеру Сеула, Токио и Парижа: двухуровневую дорогу хотят построить в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: