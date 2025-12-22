#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Общество

Где в Астане снесут старое жилье в 2026 году

Ветхий дом, ветхие дома, старый дом, старые дома, аварийный дом, аварийные дома, старинный дом, старинные дома, старое здание, старые здания , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 20:10 Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал, какие приоритеты расставляются при сносе ветхого и аварийного жилья в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в Астане принята программа реновации жилья.

"Активно в 2026 году эта программа будет идти именно в районе Байконур – за улицей Валиханова, район напротив столичного рынка "Артем", по Кенесары в сторону реки Ишим – там определен 21 участок с большим количеством старых частных домов послевоенной постройки", – добавил аким.

Такое положение, по его словам, выгодно акимату, так как там есть инфраструктура – вода, электричество и другие коммуникации.

"Мы проводим снос старого жилья. Их жители получают либо денежную компенсацию, либо получают в новых домах адекватное жилье. Мы эту программу будем продолжать и в рамках Генплана. Новые участки под новое жилищное строительство будут выдаваться намного меньше – в основном это будут социальные объекты, под жилищное строительство будет идти снос старого жилья", – резюмировал аким Астаны.

Ранее Женис Касымбек высказался о строительстве жилых комплексов в столице без разрешительных документов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Почему власти Астаны отказались от сотрудничества с компанией из ОАЭ по аэропорту
20:30, Сегодня
Почему власти Астаны отказались от сотрудничества с компанией из ОАЭ по аэропорту
Строительство экопарка на Талдыколе в Астане обещают начать в 2026 году
16:19, Сегодня
Строительство экопарка на Талдыколе в Астане обещают начать в 2026 году
Касымбек рассказал о преступности в столице
17:22, Сегодня
Касымбек рассказал о преступности в столице
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: