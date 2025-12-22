Где в Астане снесут старое жилье в 2026 году

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал, какие приоритеты расставляются при сносе ветхого и аварийного жилья в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в Астане принята программа реновации жилья.

"Активно в 2026 году эта программа будет идти именно в районе Байконур – за улицей Валиханова, район напротив столичного рынка "Артем", по Кенесары в сторону реки Ишим – там определен 21 участок с большим количеством старых частных домов послевоенной постройки", – добавил аким.

Такое положение, по его словам, выгодно акимату, так как там есть инфраструктура – вода, электричество и другие коммуникации.

"Мы проводим снос старого жилья. Их жители получают либо денежную компенсацию, либо получают в новых домах адекватное жилье. Мы эту программу будем продолжать и в рамках Генплана. Новые участки под новое жилищное строительство будут выдаваться намного меньше – в основном это будут социальные объекты, под жилищное строительство будет идти снос старого жилья", – резюмировал аким Астаны.

Ранее Женис Касымбек высказался о строительстве жилых комплексов в столице без разрешительных документов.