Касымбек высказался о строительстве жилого дома на Малом Талдыколе

Аким Астаны Женис Касымбек на пресс-конференции в правительстве 27 февраля высказался о строительстве на Малом Талдыколе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек сообщил, что видел распространяемое в соцсетях видео о начале строительных работ на Малом Талдыколе.

"Я видел это видео. Если вы внимательно посмотрите, то вы убедитесь сами, что там активных никаких действий нет. Это единственный участок рядом с пятым участком Талдыколя, где когда-то были забиты частично сваи, потом эти работы были приостановлены. После просмотра видео дал поручение еще раз проверить участок. После различных публикаций в январе месяце и вчера мы еще раз перепроверили. Стройки там нет", – заверил он.

По его словам, на этом участке планируется строительство парка.



"Тот участок, который вчера был на видео и в январе появлялся (на видео в соцсетях. – Прим. ред.), небольшой, один жилой дом, никакого комплекса большого там нет. По нему мы будем решать, если есть необходимость, в судебном порядке. Вокруг этого участка другого на стадии начала работы нет ни одного строительного участка. Там рядом планируется строительство комфортной школы, но это по запросу населения. По скверу и парку – он будет реализован. Более того, в бюджете этого года сумма уже заложена, есть подрядная организация, но в ноябре мы начали активно согласовывать сам проект, детальный план и эскиз этого парка с экоактивистами, появились дополнительные предложения. Мы их дорабатываем и учитываем", – указал Касымбек.

6 сентября 2021 года для безопасности и создания комфортного проживания для жителей близлежащих районов Малый Талдыколь будет очищен от вредных веществ.