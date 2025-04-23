Казахстанец выиграл иск к акиму Усть-Каменогорска

Житель Усть-Каменогорска с инвалидностью подал иск к акиму города и выиграл его. Подробностями судебного дела с Zakon.kz поделились в пресс-службе Восточно-Казахстанского областного суда.

Так, 21 апреля 2025 года Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области удовлетворил административный иск гражданина К. к акиму Усть-Каменогорска по делу об оспаривании решений жилищной комиссии об исключении из списка нуждающихся в жилье и отказе в восстановлении в данный список.

Истец является инвалидом детства III группы и ранее воспитывался в детском доме. Он был признан нуждающимся в жилье и поставлен в очередь на его получение в 2012 году. В 2017 году для него приобрели жилье за счет собственных сбережений.

Уже в марте 2020 года решением жилищной комиссии истец был исключен из списка очередников, на повторное обращение о восстановлении в очереди в июне 2020 года также получил отказ.

В суде он просил признать данные решения незаконными и восстановить его в списке.

Суд установил, что квартира, приобретенная для истца, представляет собой комнату площадью 9,4 кв. м в бывшем общежитии с долевым участием в местах общего пользования. Согласно требованиям жилищного законодательства, минимальная норма жилой площади на одного человека должна составлять не менее 15 кв. м, что в данном случае не соблюдено.

Также было учтено, что истец имеет тяжелое заболевание, проходил длительное лечение, включая операцию в январе 2025 года.

"Кроме того, ответчиком не были представлены доказательства надлежащего уведомления истца о вынесенных решениях. Указанное в совокупности стало уважительной причиной для восстановления срока на подачу иска", – сказано в релизе, опубликованном на странице суда в Facebook.

В итоге суд пришел к выводу, что наличие у истца жилья, не соответствующего установленным нормативам, не может служить основанием для исключения его из очереди.

При рассмотрении вопроса жилищная комиссия обязана была учитывать не только наличие жилья, но и его пригодность, соответствие минимальным нормам.

"По итогам рассмотрения дела суд признал решения жилищной комиссии от 18 марта и 24 июня 2020 года незаконными и отменил их. Ответчику предписано восстановить истца в списке нуждающихся в жилье с сохранением очереди по первоначальной дате – 15 октября 2012 года". Пресс-служба суда ВКО

Решение принято в порядке письменного производства от 21 апреля 2025 года и не вступило в законную силу.

"Участники административного процесса имеют право на обжалование данного решения в установленном законом порядке в суд апелляционной инстанции", – говорится в заключении.

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