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Борцы с терроризмом обратились к жителям Усть-Каменогорска

Антитеррористические учения в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 17:17 Фото: пресс-служба КНБ РК
Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом 27 августа обратился к жителям Усть-Каменогорска с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, 28 августа 2024 года в областном центре запланировано проведение антитеррористического учения.

"В ходе мероприятия будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по перекрытию движения автотранспорта в районе Усть-Каменогорской ГЭС", – сообщили в штабе.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.

12 июня 2024 года стало известно о том, что в Казахстане был предотвращен теракт.

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