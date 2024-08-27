Борцы с терроризмом обратились к жителям Усть-Каменогорска

Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом 27 августа обратился к жителям Усть-Каменогорска с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, 28 августа 2024 года в областном центре запланировано проведение антитеррористического учения.

"В ходе мероприятия будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по перекрытию движения автотранспорта в районе Усть-Каменогорской ГЭС", – сообщили в штабе.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.

12 июня 2024 года стало известно о том, что в Казахстане был предотвращен теракт.