Общество

"Успеть до пяти": в Казахстане оценили эффективность цифровой поддержки родителей

ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 18:33 Фото: Национальный центр исследований и оценки образования
В Казахстане представлены результаты исследования в области дошкольного возраста и оценке эффективности проекта "Беске дейін үлгер", направленного на поддержку родителей детей от 0 до 5 лет.

Исследование показало, что цифровые инструменты при адаптации к национальному и культурному контексту могут стать действенным ресурсом для повышения родительской уверенности, вовлеченности семьи и качества взаимодействия с детьми в раннем возрасте.

Проект был реализован на основе программы Thrive by Five, разработанной благотворительным фондом Minderoo Foundation (Австралия), при участии Министерства просвещения РК, Института раннего развития детей, а также экспертами в области образовательной политики. Координатором проекта выступил Национальный центр исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмета Байтұрсынұлы.

По словам руководителя проекта "Беске дейін үлгер" (Thrive by five Kazakhstan) Ерлана Утеулина, уникальность данного ресурса заключается в том, что платформа с научно обоснованными практиками раннего развития детей полностью адаптирована с учетом культурных и национальных ценностей Казахстана.

"В рамках проекта была разработана платформа thrivebyfive.kz, которая включила в себя более 120 практических советов и активностей по 10 направлениям. Для удобства они разделены на возрастные группы детей. Все материалы доступны на казахском, русском и английском языках. В реализации проекта было важно учесть культурные особенности нашей страны, чтобы каждому пользователю не составило труда применить все рекомендации на практике", – отметил Ерлан Утеулин.

Исследование охватило шесть регионов страны и более 1200 родителей, а также педагогов дошкольных организаций. Согласно результатам исследования, более 76% родителей отметили удовлетворенность использованием ресурса, при этом более 80% участников сообщили, что ресурс помог им освоить и применять новые подходы к развитию и общению с ребенком.

"В нашем исследовании большую роль сыграла активность самих родителей. К примеру, после использования платформы 79,6% опрошенных отметили, что совместные занятия помогли укрепить им связь с детьми и глубже понимать потребности детей", – поделилась директор Департамента прикладных исследований и разработок Центра "Талдау" Данагуль Нурмухамед.

Важность методической поддержки родителей в области раннего развития подчеркивается данными исследования, проведенного в рамках проекта, а также данными других казахстанских исследований. К примеру, в рамках проекта "Беске дейін үлгер" зафиксирован рост родительской самоэффективности – участники стали чаще отмечать уверенность в своем влиянии на развитие и поведение ребенка, а также в способности поддерживать его эмоциональное и социальное благополучие. Наиболее выраженные позитивные изменения наблюдались в казахоязычных семьях, при этом исследователи отмечают важность повышения доступности качественных ресурсов по раннему развитию на казахском языке.

Эксперты и педагоги дошкольных организаций также положительно оценили содержание платформы, подчеркнув его потенциал в качестве дополнительного ресурса для консультирования родителей и укрепления партнерства между семьями и дошкольными учреждениями. Потенциал методической поддержки родителей детей дошкольного возраста также отмечается в исследовании о работе консультационных пунктов для родителей, проведенное Центром "Талдау".

Результаты исследования подчеркивают, что цифровые решения могут стать эффективным дополнением государственной политики в сфере раннего детского развития, расширяя охват семей, включая социально уязвимые группы и создавая более равные условия для развития детей с самого раннего возраста.

Подробнее с цифровой платформой проекта "Беске дейін үлгер" и его практическими занятиями можно ознакомиться здесь.

Айсулу Омарова
