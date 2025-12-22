Аким Астаны заявил, что строительные компании нужно жестче наказывать

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года высказался о строительстве жилых комплексов в столице без разрешительных документов, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек отметил, что в настоящее время в Астане строится более 300 жилых комплексов. Среди них есть и такие, которые начали строить без разрешительных документов.

"Основная проблема – не урегулированы земельные вопросы. Например, на этом месте ранее могло быть 10-15 дач или частных домов. Из них, например, восемь выкупил, а два – не выкупил. И официально разрешение на такое строительство не может быть выдано. Талон на строительство не выдается. Мы подаем в суд, платят штраф и продолжают строительство. Надо повышать штрафы – считаю нынешние размеры штрафов недостаточными: строительные компании их не боятся", – заявил аким Астаны.

Ранее Женис Касымбек прокомментировал информацию о строительстве еще одного аэропорта в столице.