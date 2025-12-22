#Казахстан в сравнении
Общество

Киберполиция обратилась к казахстанцам из-за мошенников

Не остаться без праздничного настроения из-за мошенников призывали казахстанцев , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 20:47 Фото: pixabay
Сотрудники Управления киберполиции обратились к казахстанцам в связи с участившимися случаями мошенничества под видом инвестиционных предложений, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранительных органов, в последнее время в Сети активно распространяется недостоверная информация о якобы выгодных инвестициях, сопровождаемая видеороликами и рекламными материалами, созданными с применением технологии deepfake.

"Злоумышленники подделывают изображения и голоса известных лиц, создавая иллюзию достоверности и тем самым вводя людей в заблуждение. Особую тревогу вызывает тот факт, что накануне новогодних праздников количество подобных преступлений резко возрастает. В период повышенной эмоциональной активности и ожидания быстрых доходов граждане чаще становятся жертвами обмана, доверяя сомнительным источникам и обещаниям легкой прибыли", – поделились сотрудники полиции.

Управление киберполиции призывает граждан сохранять бдительность и не доверять информации, полученной из посторонних и непроверенных источников.

Любые инвестиционные предложения рекомендуется тщательно проверять, обращая внимание на официальные сайты компаний и достоверные государственные ресурсы.

При возникновении подозрений рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Безопасность в цифровом пространстве начинается с осознанности и критического мышления. Берегите свои средства и не позволяйте мошенникам испортить праздничное настроение, советуют стражи порядка.

В Акмолинской области злоумышленники, ссылаясь на то, что местная жительница неправильно заполнила налоговую декларацию, сумели за несколько часов похитить у нее 2,3 млн тенге.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
