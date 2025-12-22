#Казахстан в сравнении
Общество

Вера в "налоговую ошибку" обошлась акмолинке в крупную сумму денег

Вера в &quot;налоговую ошибку&quot; обошлась акмолинке в 2,3 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 18:35 Фото: pixabay
В Акмолинской области злоумышленники, ссылаясь на то, что местная жительница неправильно заполнила налоговую декларацию, сумели за несколько часов похитить у нее 2,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что неизвестный позвонил жительнице Бурабайского района. Представившись сотрудником налоговой службы, заявил, что в очередной декларации ею допущена ошибка, за что грозит административный штраф в размере 75 тыс. тенге. При этом якобы решить вопрос можно на месте – достаточно было продиктовать код из SMS-сообщения.

"Испугавшись возможного наказания, женщина связалась с супругом и попросила его продиктовать полученные коды. Мужчина, не подозревая об обмане, выполнил просьбу. Позже потерпевшей поступил видеозвонок от якобы сотрудника Министерства юстиции. Для убедительности мошенник продемонстрировал поддельное служебное удостоверение. В результате преступных действий со счетов семьи были похищены все сбережения – 2,3 млн тенге".ДП Акмолинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают казахстанцев быть бдительными и предупреждать близких о подобных аферах.

Мошенники придумали новый вид обмана казахстанцев, при помощи которого пытаются выманить у них личные данные. На этот раз под прицелом оказалась безобидная игра "Тайный Санта" – с ее помощью злоумышленники обманывают не только взрослых, но и детей, подростков.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
