Общество

Взлетят ли цены на жилье в Астане – ответ акима

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 21:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года прокомментировал заявление экспертов о возможности резкого роста цен на жилье в Казахстане в 2026 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в Астане строится одновременно около 10-11 млн кв. метров жилья.

"Мы видим, что приближаемся к определенному "потолку". Поэтому мы не ожидаем в Астане какого-то всплеска (цен на недвижимость. – Прим. ред.). Считаем, что то жилье, которое строится, нивелирует те возможные вопросы, которые появятся после вступления в силу нового Строительного кодекса", – заявил градоначальник.

Ранее аким Астаны заявил, что новые участки под новое жилищное строительство будут выдаваться меньше. По его словам, под жилищное строительство будет идти снос старого жилья.

