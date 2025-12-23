#Казахстан в сравнении
Общество

Жумангарин: Оснований для роста цен на жилье из-за НДС в 2026 году нет

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 12:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 декабря 2025 года на брифинге в правительстве заявил, что в следующем году роста цен на жилье из-за НДС не ожидается, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналист поинтересовался, достигли ли цены на недвижимость пика и ожидается ли рост стоимости жилья в 2026 году в связи с возможным введением НДС.

"Я не буду давать прогнозы, не хочу влиять на поведение рынка. Сам по себе рынок растет. В этом году цены на жилье выросли – рост был двузначным как на первичном, так и на вторичном рынке. Это связано с рыночными факторами – спросом и предложением. Возможно, определенное влияние оказало ослабление курса тенге, поскольку недвижимость всегда была "тихой гаванью" для инвестиций, особенно для тех, кто не практикует другие варианты инвестирования собственного капитала. Это многофакторная модель", – заявил Жумангарин.

По его словам, с учетом норм, заложенных в Налоговом кодексе РК, оснований для роста цен на жилье в следующем году, в том числе из-за НДС, помимо ожидаемых, нет. Он считает, что могут быть лишь "спекулятивные настроения".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 12:11
Как сильный тенге сделал квартиры в Казахстане дороже

22 декабря 2025 года аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал заявление экспертов о возможности резкого роста цен на жилье в Казахстане в 2026 году.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
