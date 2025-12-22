#Казахстан в сравнении
Общество

Полиция усилила охрану в школах Караганды после угроз расстрела школьников

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 00:34 Фото: Zakon.kz
В Караганде полиция усилила меры безопасности возле учебных заведений после появления в социальных сетях сообщений с угрозами вооруженных нападений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 22 декабря телеканал "КТК", неизвестные распространили в Telegram видеообращение с угрозами нападений сразу на 14 школ города.

"Человек в маске, держа в руках оружие, выступил с заявлением. Он угрожал расстреливать и "резать школьников, укладывая их тела рядами". Заявил, что в группе "террористов" около 20 человек и они планируют нападения на 14 карагандинских школ. Сказал, что начнут со школы №61, которая на окраине города", – говорится в сообщении.

В связи с этим в учебных заведениях была экстренно выставлена дополнительная охрана, а возле зданий организовано дежурство сотрудников полиции.

В полиции отметили, что по предварительным данным сообщение могло быть отправлено из-за пределов страны, при этом информация о готовящихся нападениях не подтвердилась.

"В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к распространению данной информации. Распространение заведомо ложной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры, является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность вплоть до лишения свободы", – сообщил официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

А ранее сообщалось о другом инциденте. 18-летний второкурсник пронес нож в здание ALT University и напал на 35-летнего преподавателя в мужском туалете. Пострадавший получил ранение в область шеи.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
