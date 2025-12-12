#Казахстан в сравнении
Происшествия

Автора угроз в адрес школы установила полиция Алматы

Полиция, соцсети, подростки, угрозы , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 18:43 Фото: pexels
10 декабря 2025 года в Департамент полиции Алматы поступило сообщение о публикации в социальных сетях угроз в адрес местной школы. Стражи порядка установили автора этих постов, сообщает Zakon.kz.

Угрозы представляли собой изображения и надписи, намекающие на скорую расправу.

Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы оперативно провели необходимые мероприятия. Виновником оказался ученик 8 класса школы № 207 Наурызбайского района.

Подростка доставили в полицию и провели с ним разъяснительную работу. Родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"Позиция полиции однозначна: любые угрозы будут пресекаться жестко и незамедлительно. Это не шутки и не безобидные публикации. Каждое подобное сообщение вызывает тревогу в обществе, отвлекает силы экстренных служб и создает угрозу безопасности. Виновные будут привлечены к ответственности – независимо от возраста и мотива. Полиция обращается к родителям: контроль за поведением детей, их онлайн-активностью и кругом общения является прямой вашей обязанностью", – отметил заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Накануне Министерство культуры и информации подготовило проект закона, запрещающего регистрироваться на онлайн-платформах детям до 16 лет.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
