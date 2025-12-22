Студент пытался убить преподавателя в Алматы: стали известны подробности

18-летний второкурсник пронес нож в здание ALT University и напал на 35-летнего преподавателя в мужском туалете. Пострадавший получил ранение в область шеи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 22 декабря телеканал "КТК", после случившегося подозреваемого задержала охрана университета, позже он был передан полиции и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется расследование.

В администрации вуза подтвердили факт нападения и сообщили, что преподаватель продолжает работать.

"Учитель зашел в уборную. За ним сразу же зашел студент. И начал уже ножом угрожать преподавателю, не говоря ни слова. Преподаватель, к счастью, жив, здоров. У нас работает сейчас. Экзамены у них. Серьезного такого ранения не было. Насчет студента – сейчас он находится в следственном изоляторе. Ведется уголовное дело, – заявил руководитель аппарата ALT University Жанибек Смадияров.

В полиции уточнили, что уголовное дело расследуется по факту хулиганства.

Как сообщила официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек, по данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", – отметила она.

По предварительной информации, конфликт мог быть связан с учебным процессом и оценками, однако руководство вуза эту версию официально не подтверждает. Известно, что студент обучается на платной основе и ранее не привлекал внимания дисциплинарными нарушениями.

В случае доказательства вины ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ранее сообщалось, что студента подозревают в попытке убийства преподавателя в Алматы.