Школьные учебники в Казахстане будут обновлять по новым правилам

Подготовка и экспертиза школьных учебников в Казахстане были модернизированы по предписанию Высшей аудиторской палаты (ВАП), сообщает Zakon.kz.

Так, согласно опубликованному релизу за 19 января 2026 года, обновление коснулось нормативной базы и ключевых процессов, связанных с разработкой, экспертизой и мониторингом учебников и учебно-методических комплексов (УМК).

Подчеркнуто, что в феврале 2025 года ВАП провела государственный аудит эффективности использования средств, направленных на развитие и повышение качества среднего образования. По его итогам Министерству просвещения было поручено внести изменения в правила подготовки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебников и УМК.

Новые требования предусматривают утверждение Тематического плана уполномоченным органом без отдельных запросов в издательства, его обязательное размещение в открытом доступе, а также включение в авторские коллективы не менее трех квалифицированных специалистов с профильным образованием и опытом работы.

Кроме того, были установлены четкие критерии экспертной оценки учебников и обновлены подходы к мониторингу их качества, включая соблюдение пятилетнего срока обновления.

Все изменения утверждены приказом министра просвещения от 24 ноября. Обновленные нормы регламентируют порядок формирования Тематического плана, требования к авторам, критерии экспертизы и процедуры мониторинга учебников и УМК.

Формирование Тематического плана теперь также автоматизировано: издательства и разработчики подают заявки через интернет-ресурс Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования.

Кроме того, закреплено, что учебники и электронные учебники разрабатываются авторскими коллективами из ученых, методистов и педагогов, прошедших специальное обучение.

Дополнительно министерству поручено автоматизировать учет и контроль школьных библиотечных фондов, а также прием учебников и УМК на экспертизу.

