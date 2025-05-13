Завышенные тарифы, нарушения на миллиарды: тревожные выводы аудита электроэнергетики

В Казахстане провели аудит эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики. Его итоги рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП) во главе с председателем Алиханом Смаиловым, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы палаты от 13 мая 2025 года, аудиторскими мероприятиями были охвачены:

Министерство энергетики

АО "Самрук-Энерго"

АО "KEGOC"

АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"

ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" и другие.

"По данным Министерства энергетики, в Казахстане электроэнергию производят 233 электростанции. При этом 78% потребности республики в электричестве покрывается за счет тепловых электростанций. Наблюдается положительная динамика роста выработки энергии газотурбинными электростанциями, доля которых достигла 9,6%. Вклад гидроэлектростанций в общую генерацию составляет уже порядка 8,5%, а возобновляемых источников энергии – около 3,9%", – рассказали в ВАП.

При этом в аудиторском заключении ВАП указано, что генерация и потребление энергии в регионах локально не сбалансированы. Большая часть мощностей расположена в северной энергозоне, тогда как четверть потребления приходится на юг. В целом самодостаточными можно назвать только Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области.

"Одной из главных проблем сферы электроэнергетики является неисполнение планов и мер, которые предусматривались для ее развития. В частности, направленных на обеспечение прозрачности тарифной политики, модернизацию активов и т.д. Сфера электроэнергетики по-прежнему зависит от внешних поставок оборудования", – отмечают в палате.

О росте потребления электроэнергии в республике говорят давно. А в ВАП подметили, что он происходит на фоне продолжающегося износа генерирующих станций, многие из которых работают еще с советских времен. С годами их производительность снижается, а риски аварийности растут. В целом общий показатель износа по всем генерирующим мощностям в РК составляет 55%. Тот же индикатор для сетей электроснабжения достигает 76%.

Нарастает и кадровый дефицит : в отрасли не хватает порядка 4,5 тыс. энергетиков. Основные причины – незаинтересованность молодежи в профессии энергетика и низкие зарплаты.

При этом у Министерства энергетики отсутствует функция по мониторингу затрат на производство и реализацию электроэнергии, что влияет на обоснованность предельных тарифов для энергокомпаний.

Аудит установил определенные недостатки по предельным тарифам на электроэнергию, тарифам на мощность и тарифам на балансирующем рынке. Тарифы для электростанций утверждаются без публичных слушаний, а сметы и отчеты об их исполнении не публикуются.

"АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" (КОREМ) назначено расчетным центром для купли-продажи балансирующей электроэнергии. Однако эти операции ведутся автоматически через программное обеспечение, которое не прошло тесты по информбезопасности и не введено в промышленную эксплуатацию", – выяснили аудиторы.

Тарифы на балансирующем рынке утверждены на основании формул, которые создают условия избирательного и субъективного подхода при выборе тех или иных значений. В результате допущено завышение тарифа в размере 34,7 млрд тенге, которое в итоге оплачено потребителями.

"Наблюдается увеличение провайдеров на рынке электроэнергии. В настоящее время в их число входит 18 юридических лиц. Стоимость услуг провайдеров не регулируется, объемы и цены поставляемой электроэнергии основаны на договорных взаимоотношениях. Это создает условия для скрытия реальных объемов потребления и выработки электроэнергии, что приводит к недостаточной прозрачности на рынке", – подмечают в ВАП.

Только за 2024 год провайдерами, минуя операторов рынка – ТОО "РФЦ" и АО "КОREМ", закуплено у 187 организаций и реализовано электроэнергии на 13,7 млрд кВт/ч (ориентировочно на сумму более 200 млрд тенге).

Кроме того, имеются факты приобретения майнерами электроэнергии у сторонних компаний через балансирующего поставщика, минуя единого закупщика – ТОО "РФЦ". Общий объем приобретенной ими энергии только за 2024 год составил 901 млн кВт/ч (ориентировочно на сумму более 13 млрд тенге).

Во время заседания председатель ВАП Алихан Смаилов акцентировал на этом отдельное внимание.

"Прежде всего, со стороны Минэнерго должен быть мониторинг за объемами производства, потребления и фактическими тарифами. Сейчас получается, что майнеры потребляют, по данным аудита, до 1 млрд киловатт-часов электричества, купленного в обход единого закупщика. Как можно допускать бесконтрольное потребление энергии майнерами в условиях ее нехватки?" – обратился Алихан Смаилов к представителям Минэнерго.

В ответ специалисты министерства указали, что по майнерам отработаны необходимые механизмы лицензирования и деятельности.

"Лицензирование – это одно. Но они покупают через провайдеров энергию по нерегулируемым ценам. И эти расходы ложатся на всех потребителей. Проблема набирает обороты. Провайдеров баланса становится все больше. Это выгодно – зарабатывать на ровном месте за счет всего народа. Вы это, получается, позволяете. Допускаете эту тенденцию и эффективных механизмов контроля не внедряете", – указал на проблему председатель ВАП.

Отсутствие должного контроля, недостаточное изучение рынка и ненадлежащее проведение маркетинговых исследований привели к тому, что подрядчики поставили АО "KEGOC" оборудование для четырех проектов в 2-3 раза дороже на общую сумму 2,2 млрд тенге.

За прошедшие 10 лет по группе АО "Самрук-Энерго" было реализовано всего четыре новых проекта. Это ставит под сомнение успех планов по запуску 25 проектов в ближайшие 10 лет, предусмотренных Стратегией развития, принятой в 2024 году.

Неэффективные расходы АО "Самрук-Энерго" по приостановленным проектам составили 199 млрд тенге. Наиболее крупные из них: строительство Балхашской ТЭЦ – 102 млрд тенге, установка энергоблока №3 Экибастузской ГРЭС-2 – 61,2 млрд тенге.

В целом госаудит выявил:

финансовые нарушения – 66 млн тенге;

неэффективное планирование бюджетных средств – 9,5 млрд тенге;

неэффективное использование средств и активов – 104,7 млрд тенге;

зафиксировано 72 процедурных нарушения и 35 системных недостатков.

Накануне, 12 мая 2025 года, в ВАП рассказали о том, что с 2026 года в Казахстане изменят механизм финансирования ряда квазигосударственных организаций в сферах образования, здравоохранения и финансов.