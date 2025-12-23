Около 24 млрд тенге субсидий потребуется бизнесу в 2026 году

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о потребностях бизнеса в государственной поддержке на 2026 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в настоящее время реализуются такие программы, как "Ауыл аманаты", "Одно село – один продукт", направленные на развитие сельского предпринимательства, в том числе на развитие переработки, ремесел и малых производств с ориентацией на местные ресурсы.

"Проекты, реализуемые в рамках указанных программ, включая проекты сельскохозяйственных кооперативов, могут получить дополнительную поддержку в рамках единой программы "Іскер аймақ" и будут рассматриваться в приоритетном порядке при обращении за субсидиями, инфраструктурной и нефинансовой государственной поддержкой", – сказал Жумангарин.

Он также сообщил, что общий объем кредитования банками второго уровня в рамках программы будет составлять порядка 400 млрд тенге в год.

"Годовая потребность на субсидирование на 2026 год составляет порядка 24 млрд тенге, при этом в первый год ожидается поддержка более 5 тысяч проектов. Участниками программы будут субъекты микро- и малого предпринимательства", – добавил Жумангарин.

Ранее мы писали, что государство направит дополнительную финансовую поддержку бизнесу в 2026 году.