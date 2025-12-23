#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Общество

Около 24 млрд тенге субсидий потребуется бизнесу в 2026 году

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 10:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о потребностях бизнеса в государственной поддержке на 2026 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в настоящее время реализуются такие программы, как "Ауыл аманаты", "Одно село – один продукт", направленные на развитие сельского предпринимательства, в том числе на развитие переработки, ремесел и малых производств с ориентацией на местные ресурсы.

"Проекты, реализуемые в рамках указанных программ, включая проекты сельскохозяйственных кооперативов, могут получить дополнительную поддержку в рамках единой программы "Іскер аймақ" и будут рассматриваться в приоритетном порядке при обращении за субсидиями, инфраструктурной и нефинансовой государственной поддержкой", – сказал Жумангарин.

Он также сообщил, что общий объем кредитования банками второго уровня в рамках программы будет составлять порядка 400 млрд тенге в год.

"Годовая потребность на субсидирование на 2026 год составляет порядка 24 млрд тенге, при этом в первый год ожидается поддержка более 5 тысяч проектов. Участниками программы будут субъекты микро- и малого предпринимательства", – добавил Жумангарин.

Ранее мы писали, что государство направит дополнительную финансовую поддержку бизнесу в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Правительство направит дополнительную финансовую поддержку бизнесу в 2026 году
10:27, Сегодня
Правительство направит дополнительную финансовую поддержку бизнесу в 2026 году
Местным бюджетам с 2026 года дополнительно передадут доходы на 100 млрд тенге
10:57, 02 июня 2025
Местным бюджетам с 2026 года дополнительно передадут доходы на 100 млрд тенге
Жумангарин объяснил, почему пенсии в 2026 году повысят только на 10%
14:18, 20 ноября 2025
Жумангарин объяснил, почему пенсии в 2026 году повысят только на 10%
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: