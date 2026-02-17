В ВВП Казахстана снизилась доля горнодобывающего сектора

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 17 февраля 2026 года рассказал об основных тенденциях в казахстанской экономике, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году экономика страны демонстрировала устойчивый и качественный рост.

"В среднесрочной перспективе вклад нефтегаза в рост ВВП будет постепенно снижаться. Это снижение будет компенсироваться опережающим развитием обрабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства и других отраслей ненефтегазового сектора. Структурные сдвиги уже хорошо видны", – считает Жумангарин.

В частности, если в 2010 году доля обрабатывающей промышленности в ВВП составляла 11,3%, то в 2024 году она выросла до 12,4%.

"Одновременно доля горнодобывающего сектора сократилась почти вдвое – с 19,5% до 12%, в том числе доля добычи нефти и газа – с 16,5% до 8,1%", – добавил министр.

В январе мы писали, что Казахстан перевыполнил план по добыче нефти.