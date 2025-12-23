Правительство направит дополнительную финансовую поддержку бизнесу в 2026 году

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 декабря 2025 года на заседании правительства рассказал о планах по поддержке бизнеса в 2026 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что 2025 год ознаменован принятием новой налогово-бюджетной политики.

"Основные принципы, закрепленные в новой фискальной политике, – это, прежде всего, снижение региональной диспропорции через систему региональных стандартов, диспропорций в развитии предпринимательства, прежде всего микро- и малого бизнеса. Фискальная политика с 2026 года предполагает, прежде всего, увеличение доходной части бюджета дополнительно порядка 4 трлн тенге", – сказал Жумангарин.

И прежде всего, подчеркнул министр, дополнительные финансовые ресурсы президентом и правительством будут направлены на развитие и поддержку казахстанского бизнеса.

"Принцип расширения налоговой базы наряду с тем, что субъекты бизнеса будут зарабатывать больше, является определяющим", – добавил Жумангарин.

Ранее мы писали, что в Казахстане изменились правила нефинансовой поддержки бизнеса.