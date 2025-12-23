#Казахстан в сравнении
Общество

Почему правительство ввело очередное ограничение на экспорт говядины – комментарий Жумангарина

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 12:04 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 23 декабря 2025 года на брифинге в правительстве назвал причины введения ограничений на экспорт мяса крупного рогатого скота (КРС), передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что правительство внимательно следит за балансом мяса на рынке.

"Мы приближаемся к рекордной отметке – около 30 тысяч тонн мы уже экспортировали и можем экспортировать 40 тысяч. Но все это влияет на цены на внутреннем рынке. Поэтому мы квотировали возможность экспорта для предприятий, которые обладают собственными откормочными площадками и собственными мясокомбинатами. Потому что экспорт идет с мясокомбината", – сказал Жумангарин.

По его словам, здесь речь идет об эффективном потенциале казахстанского животноводства в целом.

"Чтобы так не было, что ты где-то "пропылесосил" весь скот, который не достиг зрелости, не набрал массы. Это неэффективное использование нашего потенциала в животноводстве. Речь не идет о запрете на экспорт", – добавил зампремьера.

Вчера мы писали, что в Казахстане продлили ограничения на экспорт говядины.

Азамат Сыздыкбаев
