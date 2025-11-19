Запретить экспорт картофеля планируют в Казахстане

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 19 ноября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал повышение цен на картофель, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее в Министерстве торговли и интеграции сообщали, что картошка в стране подорожала на 4,5% примерно за месяц.

"Мы ожидали этого, потому что Казахстан сейчас является поставщиком картошки на внешний рынок. И в этом году урожай – 2,9 миллиона тонн, больше, чем мы планировали. Вы знаете, по нормам потребления – 100 кг на человека – нам нужно где-то около 2,1 млн тонн. Мы об этом не раз говорили, что когда критическую точку экспорта мы пройдем – где-то 500 тысяч тонн, мы начнем тормозить экспорт", – сказал Жумангарин.

По его словам, в соседних странах картофель стоит гораздо дороже, и это наше конкурентное преимущество.

"Поэтому наши картофелеводы зарабатывают сейчас на экспорте, и мы не мешаем им. Но когда встанет вопрос об обеспечении внутреннего рынка, мы, скорее всего, будем закрывать или квотировать. Сейчас уже момент настал, и соответствующее поручение я дал – вынести вопрос о применении различных торговых мер на МВК по внешнеторговой деятельности. Рост небольшой на самом деле. Картошка сейчас стоит порядка 180 тенге, а вы помните, было время весной, когда она стоила 300-400 тенге", – напомнил Жумангарин.

В начале ноября Минсельхоз пообещал стабильные цены на картофель.