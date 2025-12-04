#Казахстан в сравнении
Право

Ограничения на вывоз говядины ввели в Казахстане до конца года

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 08:50 Фото: Zakon.kz
И.о. министра сельского хозяйства подписал приказ от 28 ноября 2025 года "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, до 31 декабря 2025 года вводятся количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота (свежее или охлажденное, а также замороженное) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в объеме 13 тысяч тонн.

Также утверждены правила распределения количественных ограничений (квот).

В частности, установлено, что уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня ведения в действие Правил размещает на интернет-ресурсе www.gov.kz объявление о начале распределения квот на вывоз мяса крупного рогатого скота.

В объявлении указывается:

  • размер квоты для вывоза мяса крупного рогатого скота;
  • размер квоты на одного экспортера для вывоза мяса крупного рогатого скота.

После введения в действие Правил на портале формируется допустимый размер объема квоты на вывоз мяса крупного рогатого скота.

Размер квоты на одно лицо устанавливается в следующих размерах:

  • при мощности откормочной площадки от 5 000 голов – 1 000 тонн;
  • при мощности откормочной площадки от 10 000 голов – 2 000 тонн;
  • при мощности откормочной площадки от 15 000 голов – 3 000 тонн;
  • при мощности откормочной площадки от 20 000 голов – 4 000 тонн.

Также в документе говорится, что квота распределяется на мясо крупного рогатого скота мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.

Квота распределяется физическим и/или юридическим лицам (в том числе экспортным компаниям), соответствующим следующим критериям:

  • наличие собственного мясоперерабатывающего предприятия, имеющего учетный номер;
  • наличие собственной откормочной площадки, имеющей учетный номер с единовременной мощностью не менее 5 000 голов крупного рогатого скота, в возрасте не менее 12 месяцев, с регистрацией в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных с длительностью откорма не менее 4 месяцев, а также с наличием у данных голов крупного рогатого скота идентификации в виде ушных бирок с радиочастотной меткой (RFID). Расчет объема квоты на момент распределения и согласно вышеуказанным критериям определяется средним живым весом 200 килограммов на одну голову;
  • наличие внешнеэкономических контрактов.

Квота действует в течение 10 календарных дней с момента выдачи и погашается актом досмотра на ветеринарном контрольном пункте на границе.

Распределение количества квот на вывоз говядины осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров.

Владельцы лицензий в течение 15 календарных дней после истечения срока действия лицензии представляют через информационную систему "Е-лицензирование" в уполномоченный орган справку об исполнении лицензии.

При распределении количества квот данные об откормочных площадках и мясоперерабатывающих предприятиях, а также данные по наличию поголовья крупного рогатого скота подтверждаются через базу данных по идентификации сельскохозяйственных животных и информационную систему "Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса "e-Agriculture".

Количество квот на вывоз мяса крупного рогатого скота распределяют до полного использования установленной квоты.

Также указывается, что уполномоченный орган на своем интернет-ресурсе размещает итоги распределения квот: сводный перечень заявителей, получивших квоту на вывоз мяса крупного рогатого скота, с указанием количества распределенных квот.

Приказ введен в действие со 2 декабря 2025 года.

Ограничения вводятся для обеспечения продовольственной безопасности страны, развития переработки животноводческой продукции, а также стабилизации цен на говядину, пояснили в министерстве.

Мы писали, что в Казахстане продлен запрет на вывоз бычков.

Ранее мы также сообщали, что Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Установлены предельные тарифы на электроэнергию для новых энергокомпаний
09:21, Сегодня
Установлены предельные тарифы на электроэнергию для новых энергокомпаний
Вывоз говядины из Казахстана планируют ограничить до конца года
09:10, 20 октября 2025
Вывоз говядины из Казахстана планируют ограничить до конца года
В Казахстане ввели ограничения на вывоз бычков и баранчиков
10:11, 22 декабря 2022
В Казахстане ввели ограничения на вывоз бычков и баранчиков
