Ограничения на вывоз говядины ввели в Казахстане до конца года

И.о. министра сельского хозяйства подписал приказ от 28 ноября 2025 года "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, до 31 декабря 2025 года вводятся количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота (свежее или охлажденное, а также замороженное) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в объеме 13 тысяч тонн.

Также утверждены правила распределения количественных ограничений (квот).

В частности, установлено, что уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня ведения в действие Правил размещает на интернет-ресурсе www.gov.kz объявление о начале распределения квот на вывоз мяса крупного рогатого скота.

В объявлении указывается:

размер квоты для вывоза мяса крупного рогатого скота;

размер квоты на одного экспортера для вывоза мяса крупного рогатого скота.

После введения в действие Правил на портале формируется допустимый размер объема квоты на вывоз мяса крупного рогатого скота.

Размер квоты на одно лицо устанавливается в следующих размерах:

при мощности откормочной площадки от 5 000 голов – 1 000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 10 000 голов – 2 000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 15 000 голов – 3 000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 20 000 голов – 4 000 тонн.

Также в документе говорится, что квота распределяется на мясо крупного рогатого скота мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.

Квота распределяется физическим и/или юридическим лицам (в том числе экспортным компаниям), соответствующим следующим критериям:

наличие собственного мясоперерабатывающего предприятия, имеющего учетный номер;

наличие собственной откормочной площадки, имеющей учетный номер с единовременной мощностью не менее 5 000 голов крупного рогатого скота, в возрасте не менее 12 месяцев , с регистрацией в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных с длительностью откорма не менее 4 месяцев , а также с наличием у данных голов крупного рогатого скота идентификации в виде ушных бирок с радиочастотной меткой (RFID). Расчет объема квоты на момент распределения и согласно вышеуказанным критериям определяется средним живым весом 200 килограммов на одну голову;

крупного рогатого скота, в возрасте , с регистрацией в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных с длительностью откорма не менее , а также с наличием у данных голов крупного рогатого скота идентификации в виде ушных бирок с радиочастотной меткой (RFID). Расчет объема квоты на момент распределения и согласно вышеуказанным критериям определяется средним живым весом на одну голову; наличие внешнеэкономических контрактов.

Квота действует в течение 10 календарных дней с момента выдачи и погашается актом досмотра на ветеринарном контрольном пункте на границе.

Распределение количества квот на вывоз говядины осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров.

Владельцы лицензий в течение 15 календарных дней после истечения срока действия лицензии представляют через информационную систему "Е-лицензирование" в уполномоченный орган справку об исполнении лицензии.

При распределении количества квот данные об откормочных площадках и мясоперерабатывающих предприятиях, а также данные по наличию поголовья крупного рогатого скота подтверждаются через базу данных по идентификации сельскохозяйственных животных и информационную систему "Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса "e-Agriculture".

Количество квот на вывоз мяса крупного рогатого скота распределяют до полного использования установленной квоты.

Также указывается, что уполномоченный орган на своем интернет-ресурсе размещает итоги распределения квот: сводный перечень заявителей, получивших квоту на вывоз мяса крупного рогатого скота, с указанием количества распределенных квот.

Приказ введен в действие со 2 декабря 2025 года.

Ограничения вводятся для обеспечения продовольственной безопасности страны, развития переработки животноводческой продукции, а также стабилизации цен на говядину, пояснили в министерстве.

Мы писали, что в Казахстане продлен запрет на вывоз бычков.

Ранее мы также сообщали, что Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов.