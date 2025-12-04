Ограничения на вывоз говядины ввели в Казахстане до конца года
Согласно документу, до 31 декабря 2025 года вводятся количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота (свежее или охлажденное, а также замороженное) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в объеме 13 тысяч тонн.
Также утверждены правила распределения количественных ограничений (квот).
В частности, установлено, что уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня ведения в действие Правил размещает на интернет-ресурсе www.gov.kz объявление о начале распределения квот на вывоз мяса крупного рогатого скота.
В объявлении указывается:
- размер квоты для вывоза мяса крупного рогатого скота;
- размер квоты на одного экспортера для вывоза мяса крупного рогатого скота.
После введения в действие Правил на портале формируется допустимый размер объема квоты на вывоз мяса крупного рогатого скота.
Размер квоты на одно лицо устанавливается в следующих размерах:
- при мощности откормочной площадки от 5 000 голов – 1 000 тонн;
- при мощности откормочной площадки от 10 000 голов – 2 000 тонн;
- при мощности откормочной площадки от 15 000 голов – 3 000 тонн;
- при мощности откормочной площадки от 20 000 голов – 4 000 тонн.
Также в документе говорится, что квота распределяется на мясо крупного рогатого скота мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.
Квота распределяется физическим и/или юридическим лицам (в том числе экспортным компаниям), соответствующим следующим критериям:
- наличие собственного мясоперерабатывающего предприятия, имеющего учетный номер;
- наличие собственной откормочной площадки, имеющей учетный номер с единовременной мощностью не менее 5 000 голов крупного рогатого скота, в возрасте не менее 12 месяцев, с регистрацией в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных с длительностью откорма не менее 4 месяцев, а также с наличием у данных голов крупного рогатого скота идентификации в виде ушных бирок с радиочастотной меткой (RFID). Расчет объема квоты на момент распределения и согласно вышеуказанным критериям определяется средним живым весом 200 килограммов на одну голову;
- наличие внешнеэкономических контрактов.
Квота действует в течение 10 календарных дней с момента выдачи и погашается актом досмотра на ветеринарном контрольном пункте на границе.
Распределение количества квот на вывоз говядины осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров.
Владельцы лицензий в течение 15 календарных дней после истечения срока действия лицензии представляют через информационную систему "Е-лицензирование" в уполномоченный орган справку об исполнении лицензии.
При распределении количества квот данные об откормочных площадках и мясоперерабатывающих предприятиях, а также данные по наличию поголовья крупного рогатого скота подтверждаются через базу данных по идентификации сельскохозяйственных животных и информационную систему "Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса "e-Agriculture".
Количество квот на вывоз мяса крупного рогатого скота распределяют до полного использования установленной квоты.
Также указывается, что уполномоченный орган на своем интернет-ресурсе размещает итоги распределения квот: сводный перечень заявителей, получивших квоту на вывоз мяса крупного рогатого скота, с указанием количества распределенных квот.
Приказ введен в действие со 2 декабря 2025 года.
Ограничения вводятся для обеспечения продовольственной безопасности страны, развития переработки животноводческой продукции, а также стабилизации цен на говядину, пояснили в министерстве.
