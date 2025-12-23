"Не буду заниматься прогнозированием": Жумангарин о ценах на мясо

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 декабря 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал влияние введения ограничений экспорта говядины на удешевление мяса в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, цены на мясо должны стабилизироваться. "Я не буду заниматься прогнозированием. Но на стабилизацию цен на говядину это, безусловно, повлияет, и это решение (введение ограничений экспорта говядины. – Прим. ред.) в том числе. Оно является административным, и они долго не "живут", – сказал Жумангарин. Он подчеркнул, что следующий год станет годом активного развития животноводства. "Два года мы очень хорошо вкладывались в растениеводство, два года был хороший урожай. Мы увеличили кредитные ресурсы под это дело, защищали урожай. Теперь такая же работа предстоит в области животноводства", – добавил зампремьера. Почему правительство ввело очередное ограничение на экспорт говядины, читайте в материале.

