#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Общество

"Не буду заниматься прогнозированием": Жумангарин о ценах на мясо

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 12:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 декабря 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал влияние введения ограничений экспорта говядины на удешевление мяса в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, цены на мясо должны стабилизироваться.

"Я не буду заниматься прогнозированием. Но на стабилизацию цен на говядину это, безусловно, повлияет, и это решение (введение ограничений экспорта говядины. – Прим. ред.) в том числе. Оно является административным, и они долго не "живут", – сказал Жумангарин.

Он подчеркнул, что следующий год станет годом активного развития животноводства.

"Два года мы очень хорошо вкладывались в растениеводство, два года был хороший урожай. Мы увеличили кредитные ресурсы под это дело, защищали урожай. Теперь такая же работа предстоит в области животноводства", – добавил зампремьера.

Почему правительство ввело очередное ограничение на экспорт говядины, читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Жумангарин о ценах на мясо и картошку: Фермеры должны зарабатывать
14:15, 08 сентября 2025
Жумангарин о ценах на мясо и картошку: Фермеры должны зарабатывать
Почему правительство ввело очередное ограничение на экспорт говядины – комментарий Жумангарина
12:04, Сегодня
Почему правительство ввело очередное ограничение на экспорт говядины – комментарий Жумангарина
Жумангарин: Оснований для роста цен на жилье из-за НДС в 2026 году нет
12:11, Сегодня
Жумангарин: Оснований для роста цен на жилье из-за НДС в 2026 году нет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: