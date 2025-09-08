#АЭС в Казахстане
Общество

Жумангарин о ценах на мясо и картошку: Фермеры должны зарабатывать

Цены на мясо, стоимость мяса, мясо, мясная продукция, мясной цех, цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 14:15 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 8 сентября 2025 года в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с картошкой и говядиной в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, есть ли ограничения на вывоз картофеля из Казахстана.

"Я всю прошлую неделю занимался только картофелем и говядиной. Ничего не закрывали, границы открыты. Мы можем продать спокойно 600 тыс. тонн картофеля. Фермеры должны заработать. Поэтому мы приняли решение на прошлой неделе, будем мониторить, когда 450 тыс. тонн пройдем от местного экспорта, тогда начнем задумываться", – дополнил Серик Жумангарин.

На вопрос о том, почему тогда фермеры жаловались, он ответил, что была какая-то путаница с сертификатом, уже все устранили.

"Сейчас картошка стоит 130 тенге. Говядина у нас одна из самых дешевых на постсоветском пространстве и, наверное, даже в мире. Вы сами подумайте, никто не хочет животными заниматься. Это человек, который не отдыхает круглый год. В 5 утра встает. Скотину надо напоить, за ней надо убраться, ее надо накормить. Выходных суббот, в воскресенье нет. При этом мясо чтобы получить, нужно 3 года. Сколько мясо должно стоить по вашему? Что такое дорогое? Что такое дешевое? У наших соседей казахское мясо доходит от 10 до 12 долларов за килограмм. Там написано: "Мясо из Казахстана" в меню и пользуется большим спросом. У нас же нет такой цены", – озвучил вице-министр.

Он подчеркнул, что поэтому экспорт закрывать не будут.

"Я сразу говорю, те хозяйства, которые имеют контракты экспортные, организованные, откормочные площадки, которые честно зарабатывают, они будут продолжать экспортировать. Но мы будем бороться с посредниками непродуктивных, которые ничего не делают, скот пылесосят, не докармливают его, лишь бы сиюминутно зарабатывать. Этого мы не позволим", – продолжил Серик Жумангарин.

Ранее в правительстве пообещали, что цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
