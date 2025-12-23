#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Общество

"Мы покажем": о планах по развитию животноводства рассказал Жумангарин

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 14:02 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 декабря 2025 года на брифинге в правительстве озвучил планы по развитию животноводства, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в стране запускается программа Ігілік по развитию маточного породистого животноводства.

"Второе – это оборотные деньги на поддержку животноводства и производства мяса кур. Также будет поддержка откормочных площадок по австралийскому методу. В следующем году мы презентуем вам первый прототип, в этом году строительство практически закончено – в Туркестанской области мы покажем первую большую откормочную площадку, построенную по австралийской технологии на 50 тысяч голов", – сказал Жумангарин.

Помимо этого, по его словам, там будет располагаться большая скотная биржа и кормовой цех.

"Мы покажем, как должно развиваться животноводство", – пообещал он.

Ранее Жумангарин высказался о стабилизации цен на говядину.

Азамат Сыздыкбаев
