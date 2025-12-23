Джей Ло, "Реал Мадрид" и Цирковой фестиваль: Алматы в прайм-эре

Алматы в этом году в самом расцвете. Прайм-эра, если говорить языком интернета, наступила без предупреждения и сразу на максимальной скорости. Zakon.kz вспоминает ключевые события, которые превратили южную столицу в центр притяжения уходящего года.

Город жил в режиме нон-стоп, и все мы вместе с ним. Спорт мирового уровня сменялся масштабными концертами, фестивали – экологическими инициативами, а события, которые еще совсем недавно казались недостижимой мечтой, одно за другим становились реальностью. И вот, подводя итоги в конце декабря, становится очевидно: за этим насыщенным календарем стоит колоссальная работа.

Масштабных мероприятий было действительно много, и каждое из них прошло на высоком уровне. Без сбоев, без эксцессов, с четкой логистикой и вниманием к деталям. Во многом этот результат стал возможен благодаря слаженной работе, продуманной организации и постоянному контролю со стороны акимата города Алматы.

Ну а теперь самое время оглянуться назад и еще раз пройтись по этому калейдоскопу ярких событий, которыми жил Алматы в уходящем году.

Исторический матч "Кайрат" – "Реал", который будут вспоминать годы

Фото: Zakon.kz

Пожалуй, одно из самых обсуждаемых событий года – матч "Кайрат" – "Реал Мадрид". Сегодня мы вспоминаем его уже спокойно, как свершившийся факт, но в сентябре Алматы буквально гремел. Город жил этим матчем: обсуждения звучали в кафе и такси, в лентах соцсетей и на улицах. Даже те, кто обычно далек от футбола, не могли пройти мимо события такого масштаба.

30 сентября 2025 года Центральный стадион Алматы превратился в эпицентр мирового футбольного внимания. Матч, о котором говорили далеко за пределами Казахстана, стал символом новых амбиций города. Итоговый счет 0:5 в пользу титулованных гостей, безусловно, остался в статистике, но куда важнее другое: Алматы принял один из самых известных клубов планеты на своей территории.

Полные трибуны, пристальное внимание международных СМИ, болельщики из разных стран и ощущение большого футбольного праздника – все это дало понять, что южная столица уверенно заявляет о себе в глобальной спортивной повестке. И что особенно важно, столь масштабное событие прошло без эксцессов: четко, безопасно и под полным контролем, задав высокую планку для будущих международных матчей и турниров.

Almaty Circus Festival

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

III Международный фестиваль циркового искусства Almaty Circus Festival окончательно закрепил за Алматы статус одной из ведущих цирковых площадок мира. Всего за три года при поддержке акимата фестиваль ворвался в топ-10 престижных мировых цирковых форумов. В этом году более 180 артистов из 20 стран подали заявки, а в итоговую программу вошли лучшие номера из 15 государств. Жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты, клоуны – зрители получили фейерверк мастерства, окунулись в атмосферу профессионализма и неподдельного восторга. Особую символику фестивалю придало то, что он был приурочен к 55-летию Казахского государственного цирка. Уникальным стал и состав жюри: вместе с профессионалами выступали ветераны, люди, стоявшие у истоков казахского цирка. Фестиваль стал живым диалогом поколений и культур.

Музыкальный десант мировых звезд

Конец лета и начало осени в Алматы зазвучали так громко, будто город на время превратился в настоящую площадку мировых музыкальных премий. Атмосфера была пропитана ожиданием и волнением: афиши, соцсети, обсуждения в кафе и на улицах, везде слышался один и тот же вопрос: кто же станет следующим на сцене? И не прошло и несколько недель, как в южную столицу прилетели сразу две иконы поп-сцены – Дженнифер Лопес и легендарные Backstreet Boys.

Город жил в ритме музыки, трибуны Центрального стадиона оживали от аплодисментов тысяч зрителей, а улицы Алматы превращались в своего рода музыкальный калейдоскоп, болельщики, фанаты и туристы со всего мира буквально чувствовали пульс шоу-бизнеса на собственной коже. Эти концерты стали доказательством того, что Алматы уверенно входит в число городов, где мировые звезды чувствуют себя как дома.

Фото: Instagram/jlo

Концерт Дженнифер Лопес на Центральном стадионе Алматы собрал 27 тысяч зрителей, среди которых около 7 тысяч прибыли из 35 стран мира: от США и Канады до Японии и Китая. Атмосфера была по-настоящему международной, фанаты разных культур и национальностей слились в единый поток аплодисментов и оваций, создавая эффект настоящего глобального праздника музыки.

По предварительным оценкам Управления туризма, суммарный финансовый эффект от концерта превысил 10 миллиардов тенге, что стало наглядным подтверждением: Алматы уверенно укрепляет статус привлекательного центра событийного туризма, способного принимать мировые звезды и превращать каждый концерт в настоящее шоу с экономическим и культурным эффектом.

Фото: Instagram/shaggs

А уже 19 сентября легендарные Backstreet Boys, мечта девочек-подростков из 90-х, впервые в истории выступили в Казахстане. Их концерт стал одним из самых ожидаемых музыкальных событий осени.

Велоспорт без границ и возрастов

Фото: granfondo.com.kz

24 августа Алматы вписала свое имя в историю мирового велоспорта, именно здесь впервые в Казахстане прошел чемпионат мира Gran Fondo World Championship. Южная столица на один день превратилась в международную точку притяжения для любителей и профессионалов велоспорта. На старт вышли около тысячи участников из восьми стран: от атлетов мирового уровня до тех, кто решил бросить вызов себе и преодолеть дистанцию ради личной победы. Живописные маршруты, продуманная логистика и высокий уровень организации – именно так можно описать прошедший велозаезд.

Отдельную волну эмоций подарила детская гонка, ставшая одним из самых трогательных моментов чемпионата. Около 40 юных велосипедистов в возрасте от трех лет стартовали под громкие аплодисменты родителей и зрителей, доказав, что любовь к спорту в Алматы начинается с самых ранних лет.

Организаторы особенно отмечали вклад акимата города Алматы, подчеркнув высокий уровень безопасности, четкую координацию всех служб и профессиональную подготовку мероприятия. Проведение Gran Fondo World Championship стало еще одним подтверждением того, что город готов принимать соревнования мирового уровня и делать это по международным стандартам.

Чистый город как вклад в будущее

Фото: akorda.kz

Не только яркие праздники, концерты и спортивные шоу формировали повестку уходящего года. Важным фокусом городской жизни стала экология. В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" в Алматы с начала года очищено более 9,4 тысячи гектаров территории и вывезено свыше 58 тысяч кубометров мусора. Для общей статистики это просто очередная графа в отчете, но для города – цифры, за которыми стоит кропотливая и регулярная работа.

Экологические инициативы объединили самые разные слои общества: жителей, представителей бизнеса, волонтеров и общественные организации. Такой формат позволил выстроить не разовый, а системный и устойчивый подход к вопросам благоустройства и охраны окружающей среды. Город постепенно менялся, и продолжает делать это ежедневно. На улицах становится чище, зеленее и комфортнее для жизни.

Результаты этой работы стали заметны в повседневной реальности – улучшилось санитарное состояние улиц и дворов, увеличилась площадь зеленых насаждений, а у горожан сформировалось более ответственное отношение к окружающей среде. Акция "Таза Қазақстан" наглядно показала, что забота о городе – это часть городской культуры и важный элемент устойчивого развития мегаполиса.

Год, который задал планку

2025-й стал для Алматы годом больших масштабов и высоких стандартов. Город уверенно взял темп и не сбавлял его ни на минуту:

международные спортивные события,

концерты мировых звезд,

культурные фестивали,

системная экологическая работа.

Все это сложилось в единую картину активной и современной городской жизни. Спорт, культура, экология и туризм сошлись в одной точке, превратив Алматы в центр притяжения для миллионов зрителей, участников и гостей из разных стран. Южная столица в связке с продуктивной и действенной работой акимата задавала уровень их проведения, демонстрируя готовность к проектам мирового масштаба. И если это и есть та самая прайм-эра, о которой сегодня говорят в социальных сетях, то Алматы проживает ее уверенно: с размахом, ответственностью и четким прицелом на будущее.

Но главное, что это не итог, а верное направление пути. Все, что произошло в этом году, стало не финишной чертой, а уверенным стартом. У Алматы еще много страниц впереди, и, судя по темпу, они будут не менее громкими, масштабными и амбициозными.