Концерт Джей Ло в Алматы: какие дороги перекроют

Полиция Алматы опубликовала схему перекрытия дорог в районе Центрального стадиона, на котором 10 августа пройдет концерт Дженнифер Лопес, сообщает Zakon.kz.

Согласно схеме водителям будет запрещен проезд:

улица Байтурсынова – от улицы Шевченко до улицы Тимирязева

улица Сатпаева – от проспекта Сейфуллина до улицы Байзакова,

проспект Абая – от проспекта Сейфуллина до улицы Муканова.

Ограничения введут в 16:00.

Всех гостей организаторы просят приходить заблаговременно, чтобы избежать задержек на входе. Вход на стадион будет доступен с 15:00. Вход на мероприятие – только по билетам с QR-кодом. Один билет действителен на одного человека. Доступ на стоячую зону (VIP Standing, Fan zone, Dance floor) разрешен с 16 лет. Лица в возрасте от 12 до 16 лет допускаются на мероприятие только в сопровождении совершеннолетнего взрослого и при наличии билета на сидячие места.



