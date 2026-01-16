#Казахстан в сравнении
Общество

К жителям Алматы обратились с важным предупреждением по погоде

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 09:19 Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сегодня, 16 января 2026 года, разослал важное предупреждение по погоде для жителей и гостей южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Так, ДЧС мегаполиса на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" информирует, что:

"16-17 января на дорогах Алматы ожидается гололед. В горных районах и городе ожидаются туман, осадки, понижение температуры".

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы.

Также горожан призывают соблюдать правила пожарной безопасности:

  • следите за герметичностью дымохода, чтобы избежать проникновения угарного газа от продуктов горения;
  • не перегружайте электросети.

Ранее синоптики заявили, что с 16 по 18 января 2026 года Алматы накроют снегопад и 16-градусный мороз. О том, какой будет погода в южной столице в феврале, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
