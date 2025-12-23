Приватизацию тепловых сетей Рудного назвал преждевременной аким Аксакалов

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК 23 декабря 2025 года прокомментировал планы по передаче ТОО "Рудненские тепловые сети" в конкурентную среду, передает корреспондент Zakon.kz.

Кумар Аксакалов заявил, что в план по приватизации объектов, в том числе и в сфере ЖКХ, данный объект включили в Министерстве нацэкономики.

"План стоит – к 2030 году реализовать. Откровенно говоря, наверняка, рановато проводить этот этап приватизации, поскольку государство вложило большие средства в модернизацию тепловых сетей. Я написал свое мнение – сказал, что рановато заниматься приватизацией данного объекта", – добавил он.

28 ноября 2025 года сообщалось, что на завершение реконструкции теплосетей в Костанайской области из резерва правительства выделено порядка 2,2 млрд тенге. Средства направлены на ремонт объектов теплоснабжения городов Костаная, Житикары, Аркалыка и водоснабжения Рудного.