"Надо исключить бешенство": о нашествии лис рассказал аким Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК 23 декабря 2025 года высказался о нашествии лис, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что этой осенью жители региона столкнулись с проблемой нашествия лис, которые нападали на животных и наносили урон хозяйствам. Они поинтересовались, есть ли точные данные, каков размер причиненного урона и будет ли предоставлена помощь людям.

"К сожалению, не могу сказать, какой нанесен ущерб. Но такие факты они имеют место быть практически в каждом районе. Поэтому ветеринарной службы применяются меры по ограничению количество диких животных. Соответствующие средства выделяются для того, чтобы оптимизировать количество, чтобы исключить факты бешенства, нападение как на животных, так и на людей", – сказал Кумар Аксакалов.

Средства, по его словам, закладываются на отлов и оптимизацию количества диких животных.

"Если количество нападений увеличивается, то понятно, что этих животных становится больше. Надо значит ограничивать", – мотивировал глава региона.

11 июля 2025 года в областном управлении ветеринарии сообщили, что за последние 5 лет в Костанайской области зарегистрировано 45 случаев бешенства среди диких, домашних и сельскохозяйственных животных. В 2025 году опасное заболевание подтвердилось у шести особей.