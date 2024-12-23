Перспективные сектора экономики назвал аким Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК 23 декабря 2024 года рассказал, какие промышленные проекты реализованы в регионе, сообщает Zakon.kz.

Кумар Аксакалов отметил, что объемы промышленности в области составили 2,6 трлн тенге. Значительный рост на – 9,7% обеспечен в горнодобывающей промышленности за счет увеличения производства окатышей, добычи железной руды и боксита.

"Для дальнейшего развития ведутся предпроектные работы по модернизации Лисаковского филиала Кармета. Планируемый объем инвестиций – 123 млрд тенге, мощность – 2,5 млн тонн в год. В обрабатывающей промышленности, а именно, в машиностроении до конца года будет произведено 90,5 тыс. автомобилей. Мы не только увеличиваем количество производимых автомобилей, но и расширяем линейку выпускаемых моделей", – добавил он.

В целом, по его словам, экономическому росту способствует развитие промышленности.

"Именно промышленность должна "потащить" экономику не только региона, но и всей страны. Поэтому я все время работаю над развитием промышленности, в том числе обрабатывающей промышленности. Все те предприятия, которые запускаются и будут запущены в ближайшее время позволят это сделать", – уверен глава региона.

Он же назвал наиболее удачные проекты в этой сфере.

"Если говорить о Топ-3 проектах, то в первую очередь это проекты, связанные с автомобилестроением. Я говорил о заводе KIA. Это самый масштабный проект по количеству создаваемых рабочих мест – 1,5 тыс. новых рабочих мест будет создано. Проект, который позволит Костанайской области быть центром автомобилестроения", – подчеркнул Аксакалов.

Вторым перспективным направлением является, по его словам, черная металлургия.

"У нас большие запасы железной руды. В городе Рудном по разным оценкам от 1,5 до 3% мировых запасов железных руд. Конечно, нужно перерабатывать здесь на месте. В этом году запущены два завода: чугунолитейный и и по производству пружин для подвижного железнодорожного состава. В ближайшие годы планируем ввести в эксплуатацию сталеплавильный завод на базе ЕвразКаспианСталь, мощностью производства до 1 млн тонн стальных заготовок в год. Выпуск новых видов продукции, таких как катанка, проволока и другие металлические изделия также будет способствовать увеличению импортозамещения. Также будет реализован в два этапа, самый крупный практически по всем параметрам, проект – завод по производству горячебрикетированного железа. Ввод в эксплуатацию двух заводов — сталелитейного и по производству горячебрикетированного железа, позволит нам стать центром черной металлургии", – заявил аким Костанайской области.

В планах строительство завода по производству оксида цинка и цинковых сплавов. Также будет построен завод по производству сжиженного природного газа. Третье направление — переработка продукции сельского хозяйства.