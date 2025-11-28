#АЭС в Казахстане
События

2,2 млрд тенге выделено на модернизацию систем в Костанайской области

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 09:10 Фото: Zakon.kz
На завершение реконструкции теплосетей в Костанайской области из резерва правительства выделено порядка 2,2 млрд тенге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Средства направлены на ремонт объектов теплоснабжения городов Костаная, Житикары, Аркалыка и водоснабжения Рудного.

Так, на реконструкцию главного паропровода ТЭЦ Костаная направлено 188 млн тенге. Этот объект был введен в эксплуатацию в 1955 году. Последний частичный ремонт паропровода проводился в 2012 году. Модернизация позволит повысить надежность работы ТЭЦ в зимний период.

В город Житикара было выделено 389 млн тенге на ремонт теплосетей в 11 микрорайоне, 269 млн – по ул. Ы. Алтынсарина и 205 млн – по ул. Жибек Жолы. Данные теплосети охватывают значительные массивы городской застройки, включая 183 многоквартирных дома, 2,5 тыс. малоэтажных домов. Общее количество потребителей тепловой энергии составляет 15,5 тыс. абонентов. В целом протяженность тепловых сетей города составляет 78 км, из них магистральных – 7,53 км.

Также работы ведутся в Аркалыке, где на реализацию третьей очереди проекта по реконструкции тепловых сетей направлено порядка 645 млн тенге. Согласно расчетам на 2025 год планируется обновить 1,6 км сетей из общей протяженности почти 10 км. К данной сети подключено 300 абонентов, включая общеобразовательную школу.

Проект по реконструкции системы водоснабжения Рудного профинансирован на 500 млн тенге. В частности, средства пойдут на модернизацию фильтровальной станции №2 города, которая была введена в эксплуатацию в 1978 году. Проект обеспечит бесперебойное и качественное водоснабжение города Рудный, поселков Качар и Горняцкий, а также промышленных объектов – всего более 122 тыс. человек, а также стабильное прохождение отопительного сезона.

Ранее стало известно, что Туркестанский филиал РГП "Казводхоз" завершил работы по бетонированию канала "Найман" в Ордабасинском районе области.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
