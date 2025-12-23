Горки, катки и новогодние елки: где в Астане расположены главные зимние локации

В столице ведется большая работа для того, чтобы сделать зимний досуг горожан, как маленьких, так и взрослых интересным и полезным для здоровья. На более 34 локациях в шести районах Астаны устанавливают ледовые горки, катки, красочные фотозоны и яркие малые архитектурные формы.

Как передает официальный сайт столичного акимата, всего по городу появились 57 ледовых горок и катков.

Так, в районе Сарыарка обустроены 12 горок и 4 катка. На городской площади установлены большая горка и каток, а также тематические фотозоны и живая елка, идеально подходящая для праздничных фотографий.

В сквере по проспекту Богенбай батыра, 43, работает каток, посреди которого красуется большая ель. В парке "Коктал" обустроены две горки для разных возрастов, а также большой каток для массового катания. На пересечении улиц А. Герцена и Окжетпес установлена одна из снежных горок для зимнего отдыха.

В районе Байконыр основные развлечения действуют на таких локациях, как территория Дворца "Жастар" (проспект Республики, 34), где обустроены каток, горка и установлена новогодняя елка.

В парке имени Ататюрка по улице Ж. Ташенева работают каток и горка. На "Аллее писателей" по проспекту Абая установлены горка, елки, новогодние инсталляции и малые архитектурные формы.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В жилых массивах "Өндіріс" (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы), по улице Өзен (пересечение ул. Өзен и переулка Жезкиік), "Кирпичный" (пересечение улиц Чехоева и Жолымбетской) также появились катки и горки.

В жилых массивах "Казгородок" (улица Досмухамедулы, 6), "СМП" (улица Кеншилер, 5 и 126-я улица), дачном массиве "Коянды" (шоссе Алаш) установлены горки и елки разных высот.

Кроме того, во дворах домов № 3, 3/1 и 3/2 по улице Жубанова в микрорайоне Целинный обустроен большой каток. На проспекте Республики и по улице Ж. Ташенова установлено новогоднее освещение.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В районе Есиль главной площадкой для зимних гуляний традиционно стала территория ЭКСПО, где работают каток, снежная горка и установлена праздничная елка. Также горки обустроены в жилом массиве "Пригородный" и жилом комплексе "Бағыстан". Новогодние елки украшают Ботанический сад со стороны улицы Туркестан, вдоль улицы Қазақ радиосы, а также новый сквер на пересечении улицы Достык и бульвара Нуржол. В парке Жетісу установлена и горка, и елка, а в жилом массиве "Пригородный" для жителей работает снежная горка.

В районе Алматы для зимнего отдыха обустроено несколько локаций. На набережной реки Акбулак за спорткомплексом "Sana" работают каток и снежная горка. В парке "Жерұйық" также оборудованы каток и горка. Кроме того, горки установлены в жилом массиве "Железнодорожный" и по адресу улица Кошкарбаева, 80/1.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В районе Сарайшық ледяные горки, катки и елки разной высоты установлены на площади "Қазақ Елі", в Президентском парке, на Аллее рабочих профессий и у железнодорожного вокзала "Нұрлы Жол". В жилых массивах "Промышленный", "Отау", "Интернациональный", "Мичурино" и "Күйгенжар" обустроены ледяные горки и установлены малые архитектурные формы.

В районе Нура установлены тематические малые архитектурные формы, оформлены фотозоны и обустроены четыре ледовых катка: в Центральном парке с круговой трассой протяженностью 213 метров, на территории стадиона "Астана-Арена", в парке "Ғашықтар" и в жилом массиве "Үркер". Также здесь работают четыре ледяные горки – в Центральном парке, парке "Бухарест", на территории стадиона "Астана-Арена" и жилом массиве "Үркер".