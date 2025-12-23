#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Общество

Горки, катки и новогодние елки: где в Астане расположены главные зимние локации

Зимний праздник, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 15:42 Фото: пресс-служба акимата Астаны
В столице ведется большая работа для того, чтобы сделать зимний досуг горожан, как маленьких, так и взрослых интересным и полезным для здоровья. На более 34 локациях в шести районах Астаны устанавливают ледовые горки, катки, красочные фотозоны и яркие малые архитектурные формы.

Как передает официальный сайт столичного акимата, всего по городу появились 57 ледовых горок и катков.

Так, в районе Сарыарка обустроены 12 горок и 4 катка. На городской площади установлены большая горка и каток, а также тематические фотозоны и живая елка, идеально подходящая для праздничных фотографий.

В сквере по проспекту Богенбай батыра, 43, работает каток, посреди которого красуется большая ель. В парке "Коктал" обустроены две горки для разных возрастов, а также большой каток для массового катания. На пересечении улиц А. Герцена и Окжетпес установлена одна из снежных горок для зимнего отдыха.

В районе Байконыр основные развлечения действуют на таких локациях, как территория Дворца "Жастар" (проспект Республики, 34), где обустроены каток, горка и установлена новогодняя елка.

В парке имени Ататюрка по улице Ж. Ташенева работают каток и горка. На "Аллее писателей" по проспекту Абая установлены горка, елки, новогодние инсталляции и малые архитектурные формы.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В жилых массивах "Өндіріс" (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы), по улице Өзен (пересечение ул. Өзен и переулка Жезкиік), "Кирпичный" (пересечение улиц Чехоева и Жолымбетской) также появились катки и горки.

В жилых массивах "Казгородок" (улица Досмухамедулы, 6), "СМП" (улица Кеншилер, 5 и 126-я улица), дачном массиве "Коянды" (шоссе Алаш) установлены горки и елки разных высот.

Кроме того, во дворах домов № 3, 3/1 и 3/2 по улице Жубанова в микрорайоне Целинный обустроен большой каток. На проспекте Республики и по улице Ж. Ташенова установлено новогоднее освещение.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В районе Есиль главной площадкой для зимних гуляний традиционно стала территория ЭКСПО, где работают каток, снежная горка и установлена праздничная елка. Также горки обустроены в жилом массиве "Пригородный" и жилом комплексе "Бағыстан". Новогодние елки украшают Ботанический сад со стороны улицы Туркестан, вдоль улицы Қазақ радиосы, а также новый сквер на пересечении улицы Достык и бульвара Нуржол. В парке Жетісу установлена и горка, и елка, а в жилом массиве "Пригородный" для жителей работает снежная горка.

В районе Алматы для зимнего отдыха обустроено несколько локаций. На набережной реки Акбулак за спорткомплексом "Sana" работают каток и снежная горка. В парке "Жерұйық" также оборудованы каток и горка. Кроме того, горки установлены в жилом массиве "Железнодорожный" и по адресу улица Кошкарбаева, 80/1.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В районе Сарайшық ледяные горки, катки и елки разной высоты установлены на площади "Қазақ Елі", в Президентском парке, на Аллее рабочих профессий и у железнодорожного вокзала "Нұрлы Жол". В жилых массивах "Промышленный", "Отау", "Интернациональный", "Мичурино" и "Күйгенжар" обустроены ледяные горки и установлены малые архитектурные формы.

В районе Нура установлены тематические малые архитектурные формы, оформлены фотозоны и обустроены четыре ледовых катка: в Центральном парке с круговой трассой протяженностью 213 метров, на территории стадиона "Астана-Арена", в парке "Ғашықтар" и в жилом массиве "Үркер". Также здесь работают четыре ледяные горки – в Центральном парке, парке "Бухарест", на территории стадиона "Астана-Арена" и жилом массиве "Үркер".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Катки, горки, фотозоны: как украшают Астану
15:09, 21 декабря 2023
Катки, горки, фотозоны: как украшают Астану
Где в Астане можно будет бесплатно покататься на горках и катках
13:22, 07 декабря 2023
Где в Астане можно будет бесплатно покататься на горках и катках
Праздник к нам приходит: как украсят Астану к Новому году
13:56, 29 ноября 2024
Праздник к нам приходит: как украсят Астану к Новому году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: