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Праздник к нам приходит: как украсят Астану к Новому году

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодние инсталляции , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 13:56 Фото: Zakon.kz
В зимний сезон жителей и гостей Астаны ожидает множество развлечений: ледовые катки, горки, уютные малые архитектурные формы (МАФ), фотозоны и другое. Об этом 29 ноября 2024 года рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Планируется, что порядка 60 подобных мест появятся в шести районах города и будут работать весь зимний сезон.

Праздник к нам приходит: как Астану украсят к Новому году, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 13:56

Фото: gov.kz

В районах будут установлены елки, имеющиеся на балансе акимата. Для новогоднего оформления улиц будет использована часть прошлогодних гирлянд, инсталляций и прочих украшений. Ряд общественных пространств для зимнего досуга будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами и световыми инсталляциями.

Праздник к нам приходит: как Астану украсят к Новому году, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 13:56

Фото: gov.kz

В районе Нура зимние развлечения для всей семьи организуют в Центральном парке, возле ЖК "Зеленый квартал", жилом массиве Уркер, ТРЦ Asia Park и на территории стадиона "Астана Арена". На территории района с учетом оформления точек притяжения и улиц в общей сложности будет установлено более 40 малых архитектурных форм с ночной подсветкой. Также будут работать четыре катка.

В районах Алматы и Сарайшык в текущем году основными точками притяжения граждан станут: площадь Қазақ Елі, территория Дворца школьников, Президентский парк, Триатлон парк и СК "Sana", в том числе в общественных пространствах жилых массивов, будут установлены ледовые горки и катки.

В районе Байконыр планируется создать праздничную атмосферу с различными новогодними инсталляциями и зонами для отдыха. Основные развлекательные объекты будут расположены в следующих локациях: на территории Дворца "Жастар", в парке им. Ататюрка, на Аллее писателей. Вдоль улиц и на мосту через реку Акбулак планируется разместить световые гирлянды, которые создадут новогоднюю иллюминацию.

В районе Есиль основные локации будут украшены праздничной иллюминацией и декорациями. Живые деревья вдоль улиц Кунаева и Достык, по периметру Байтерека, а также на пр. Мангилик Ел, в Ботаническом саду и сквер "Улытау" оформят световыми гирляндами и другими праздничными элементами. В основных точках притяжения граждан, таких как Байтерек, бульвар Нуржол, Линейный парк, Астана балет и на пересечении пр. Мангилик Ел с ул. Улы дала, установят малые архитектурные формы в новогодней тематике. На основных площадях и парках, включая Экспо, Ботанический сад и жилой массив Пригородный, появятся праздничные елки.

В районе Сарыарка к Новому году на набережной реки Есиль появятся горки, каток, тематические МАФы и елка, а на городской площади – большая горка, каток площадью 600 кв. м и новогодние фотозоны, украсят живую елку 13 м. В парке "Коктал" установят 18-метровую елку, каток и МАФы. Различные МАФы, горки и новогодние инсталляции также появятся у скверов, вокзала и на основных улицах, чтобы создать праздничную атмосферу по всему району.

Праздник к нам приходит: как Астану украсят к Новому году, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 13:56

Фото: gov.kz

Районными акиматами на работы по зимнему оформлению будет выделено порядка 696,7 млн тенге, из них:

  • район "Нура" – 79 млн тенге;
  • район "Сарыарка" – 110 млн тенге;
  • районы "Алматы" и "Сарайшык" – 165 млн тенге;
  • район "Байконыр" – 158,8 млн тенге;
  • район "Есиль" – 183,9 млн тенге.
Праздник к нам приходит: как Астану украсят к Новому году, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 13:56

Фото: gov.kz

"Монтажные работы по обустройству катков, горок, МАФов, фотозон и других элементов начались с середины ноября. Данные работы будут завершаться поэтапно, во второй декаде декабря", – заключили в пресс-службе акимата Астаны.

О том, сколько казахстанцы будут отдыхать на Новый год, можете узнать здесь.

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