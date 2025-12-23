"Лучше 15 тенге оплатите": алматинцев возмутила странная ситуация с авто платных парковок

Видео, снятое на одной из улиц в Алматы, возмутило местных жителей. В нем автор запечатлел странную ситуацию с автомобилем компании "Алматы паркинг", едущим в потоке и отправляющим соседним транспортным средствам уведомление об оплате парковки, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

"Я не понял, "Алматы паркинг", вы что, в потоке едете, фотографируете и штрафы выставляете? Что за дела?" – возмутился автор ролика.

Затем мужчина поинтересовался у водителя "Алматы паркинг", за что ему пришло уведомление об оплате парковки, если он едет в потоке.

"Администрация присылает их... Лучше 15 тенге оплатите", – ответил водитель компании.

Свое возмущение выразил не только автор видео, но и пользователи Threads:

"Я тоже в шоке".

"Бизнес по-казахски".

"Вообще обнаглели?!"

"Это вообще законно?"

"Это прикол или суровая реальность?"

"Это реальность! SMS об оплате приходят сразу".

"Да, недавно стоял вторым рядом на аварийке, еще и до знака парковки, машина их проезжает, и я должен за парковку".

На странную ситуацию отреагировали в компании.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками коммунального государственного предприятия "Алматы паркинг" выявлен факт некорректного выставления счета и неправильной рекомендации со стороны сотрудника компании. Ранее были предупреждения о необходимости направлять автолюбителей в колл-центр на случай возникновения каких-либо проблем, связанных с платными парковками. Однако на видеозаписи заметно, что сотрудник предприятия ввел водителя в заблуждение", – сообщили в пресс-службе КГП на ПХВ "Алматы паркинг" сегодня, 23 декабря 2025 года.

Также в компании заверили, что специалисты КГП совместно с банком проводят работу "по исключению отправки неверных push-уведомлений водителям".

"Раньше аналогичных проблем не возникало. В связи с этим в отношении ответственных лиц приняты соответствующие меры. Приносим извинения за доставленные неудобства и рекомендуем автовладельцам по всем возникшим вопросам обращаться в колл-центр предприятия +7 727 390 8000", – заключили в пресс-службе "Алматы паркинг".

