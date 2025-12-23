#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Общество

"Лучше 15 тенге оплатите": алматинцев возмутила странная ситуация с авто платных парковок

Дорога, пробки, парковка, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 17:58 Фото: Instagram/boris.gadunov.18
Видео, снятое на одной из улиц в Алматы, возмутило местных жителей. В нем автор запечатлел странную ситуацию с автомобилем компании "Алматы паркинг", едущим в потоке и отправляющим соседним транспортным средствам уведомление об оплате парковки, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

"Я не понял, "Алматы паркинг", вы что, в потоке едете, фотографируете и штрафы выставляете? Что за дела?" – возмутился автор ролика.

Затем мужчина поинтересовался у водителя "Алматы паркинг", за что ему пришло уведомление об оплате парковки, если он едет в потоке.

"Администрация присылает их... Лучше 15 тенге оплатите", – ответил водитель компании.

Свое возмущение выразил не только автор видео, но и пользователи Threads:

  • "Я тоже в шоке".
  • "Бизнес по-казахски".
  • "Вообще обнаглели?!"
  • "Это вообще законно?"
  • "Это прикол или суровая реальность?"
  • "Это реальность! SMS об оплате приходят сразу".
  • "Да, недавно стоял вторым рядом на аварийке, еще и до знака парковки, машина их проезжает, и я должен за парковку".

На странную ситуацию отреагировали в компании.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками коммунального государственного предприятия "Алматы паркинг" выявлен факт некорректного выставления счета и неправильной рекомендации со стороны сотрудника компании. Ранее были предупреждения о необходимости направлять автолюбителей в колл-центр на случай возникновения каких-либо проблем, связанных с платными парковками. Однако на видеозаписи заметно, что сотрудник предприятия ввел водителя в заблуждение", – сообщили в пресс-службе КГП на ПХВ "Алматы паркинг" сегодня, 23 декабря 2025 года.

Также в компании заверили, что специалисты КГП совместно с банком проводят работу "по исключению отправки неверных push-уведомлений водителям".

"Раньше аналогичных проблем не возникало. В связи с этим в отношении ответственных лиц приняты соответствующие меры. Приносим извинения за доставленные неудобства и рекомендуем автовладельцам по всем возникшим вопросам обращаться в колл-центр предприятия +7 727 390 8000", – заключили в пресс-службе "Алматы паркинг".

О том, как вырастут штрафы в Казахстане за нарушения КоАП в новом 2026 году, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Почему в Алматы снимают таблички платных парковок, объяснили в акимате
16:17, 14 июля 2023
Почему в Алматы снимают таблички платных парковок, объяснили в акимате
В акимате Алматы показали образец новых табличек платных парковок
17:27, 17 июля 2023
В акимате Алматы показали образец новых табличек платных парковок
Велодорожка или улица: ремонт дорог возмутил сельчан в Алматинской области
19:39, 03 июля 2023
Велодорожка или улица: ремонт дорог возмутил сельчан в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: