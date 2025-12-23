"Лучше 15 тенге оплатите": алматинцев возмутила странная ситуация с авто платных парковок
Соответствующие кадры появились в социальных сетях.
"Я не понял, "Алматы паркинг", вы что, в потоке едете, фотографируете и штрафы выставляете? Что за дела?" – возмутился автор ролика.
Затем мужчина поинтересовался у водителя "Алматы паркинг", за что ему пришло уведомление об оплате парковки, если он едет в потоке.
"Администрация присылает их... Лучше 15 тенге оплатите", – ответил водитель компании.
Свое возмущение выразил не только автор видео, но и пользователи Threads:
- "Я тоже в шоке".
- "Бизнес по-казахски".
- "Вообще обнаглели?!"
- "Это вообще законно?"
- "Это прикол или суровая реальность?"
- "Это реальность! SMS об оплате приходят сразу".
- "Да, недавно стоял вторым рядом на аварийке, еще и до знака парковки, машина их проезжает, и я должен за парковку".
На странную ситуацию отреагировали в компании.
"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками коммунального государственного предприятия "Алматы паркинг" выявлен факт некорректного выставления счета и неправильной рекомендации со стороны сотрудника компании. Ранее были предупреждения о необходимости направлять автолюбителей в колл-центр на случай возникновения каких-либо проблем, связанных с платными парковками. Однако на видеозаписи заметно, что сотрудник предприятия ввел водителя в заблуждение", – сообщили в пресс-службе КГП на ПХВ "Алматы паркинг" сегодня, 23 декабря 2025 года.
Также в компании заверили, что специалисты КГП совместно с банком проводят работу "по исключению отправки неверных push-уведомлений водителям".
"Раньше аналогичных проблем не возникало. В связи с этим в отношении ответственных лиц приняты соответствующие меры. Приносим извинения за доставленные неудобства и рекомендуем автовладельцам по всем возникшим вопросам обращаться в колл-центр предприятия +7 727 390 8000", – заключили в пресс-службе "Алматы паркинг".
