Экстренные службы просят алматинцев не оставлять автомобили на проезжей части
Жителей и гостей Алматы попросили не оставлять транспортные средства на проезжей части, чтобы не препятствовать коммунальной технике и транспорту экстренных служб, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ДЧС Алматы.
"Коммунальными службами заранее были предприняты все необходимые меры для очистки улиц и дорог и предотвращения образования пробок и гололеда. Работы по уборке снега продолжаются и в выходные дни, поэтому для обеспечения беспрепятственного проезда коммунальной техники, автомобилей противопожарной службы, скорой помощи и других экстренных служб просим не оставлять автомобили на проезжей части. Благодарим за понимание и сотрудничество", – говорится в тексте.
По данным департамента по ЧС, в Алматы не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, связанных со снегопадом и дорожной обстановкой.
"Снегопад не осложнил работу экстренных служб, происшествий и ЧС не зафиксировано", – говорится в сообщении ведомства.
Тем не менее, жителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом погодных условий. Во время сильного снегопада рекомендуется по возможности пользоваться общественным транспортом.
Также рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередачи и слабо закрепленными конструкциями.
Согласно данным синоптиков, в течение семи дней в Алматы после обильного снегопада ожидаются внушительные морозы как днем, так и ночью.
