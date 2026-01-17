Экстренные службы просят алматинцев не оставлять автомобили на проезжей части

Жителей и гостей Алматы попросили не оставлять транспортные средства на проезжей части, чтобы не препятствовать коммунальной технике и транспорту экстренных служб, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ДЧС Алматы.

"Коммунальными службами заранее были предприняты все необходимые меры для очистки улиц и дорог и предотвращения образования пробок и гололеда. Работы по уборке снега продолжаются и в выходные дни, поэтому для обеспечения беспрепятственного проезда коммунальной техники, автомобилей противопожарной службы, скорой помощи и других экстренных служб просим не оставлять автомобили на проезжей части. Благодарим за понимание и сотрудничество", – говорится в тексте.

По данным департамента по ЧС, в Алматы не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, связанных со снегопадом и дорожной обстановкой.

"Снегопад не осложнил работу экстренных служб, происшествий и ЧС не зафиксировано", – говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее, жителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом погодных условий. Во время сильного снегопада рекомендуется по возможности пользоваться общественным транспортом.

Также рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередачи и слабо закрепленными конструкциями.

Согласно данным синоптиков, в течение семи дней в Алматы после обильного снегопада ожидаются внушительные морозы как днем, так и ночью.