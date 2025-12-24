#Казахстан в сравнении
Общество

Международный день Дедов морозов прошел в Казахстане

Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 05:50 Фото: пресс-служба акимата ВКО
Фестиваль Дедов морозов в международном формате устроили в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Аяз ата из регионов страны, а также гости из Кыргызстана и Узбекистана в новогодних одеяниях покорили склоны гор Алтая. Спортивный новогодний фестиваль на востоке проводят уже два года, передает телеканал "Хабар".

Они спускались на лыжах с вершин, преодолевали крутые спуски и подъемы, чем заслужили овации зрителей. Постоянные участники улучшают технику катания и привозят с собой группы поддержки. В этом году регион посетили делегации туристов из области Улытау. Они проехали свыше тыс. км, чтобы увидеть горные пейзажи и обкатать свежий декабрьский снег.

Днями ранее в Восточном Казахстане подвели итоги Года рабочих профессий.

Фото Алия Абди
Алия Абди
