Два Деда Мороза подрались в супермаркете Баку

В Баку два аниматора в костюмах Деда Мороза устроили потасовку в супермаркете, сообщает Zakon.kz.

Необычный инцидент, который больше похож на новогоднюю комедию, чем на реальное происшествие. Так, двое мужчин, одетых в костюмы Деда Мороза, устроили драку прямо у торгового прилавка с яблоками.

По предварительной информации, аниматоры, которых наняли для создания праздничной атмосферы, что-то не поделили между собой. Конфликт быстро перерос в физическое противостояние, когда "дедушки" начали толкаться и наносить друг другу удары на глазах у изумленных покупателей.

Ситуацию взял под контроль сотрудник службы безопасности магазина. Охранник подбежал к месту потасовки и сумел растащить дерущихся мужчин, после чего конфликт был исчерпан. В ходе короткой, но бурной стычки никто из участников и окружающих серьезно не пострадал.

Инцидент вызвал интерес посетителей, и некоторые из них успели снять драку на видео, которое разлетелось по соцсетям.

