Общество

О размерах пенсий в Казахстане рассказали в Минтруда

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 08:39 Фото: Zakon.kz
24 декабря в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о действующих размерах пенсий в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 1 декабря 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 524 тыс. человек. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2025 года составил 142 669 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 096 тенге, базовой пенсии – 47 573 тенге. С 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

"С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 868 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 1 трлн 252,4 млрд тенге, солидарной пенсии – 2 трлн 615,6 млрд тенге", – говорится в сообщении.

В Казахстане с 2026 года вступает в силу часть изменений, касающихся пакетов медицинской помощи и условий оказания.

Фото Алия Абди
Алия Абди
