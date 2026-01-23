Какой минимальный размер базовой пенсии в Казахстане

23 января в Министерстве труда и социальной защиты населения напомнили о размерах пенсии, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве еще раз рассказали, что с 1 января 2026 года размеры пенсионных выплат из бюджета увеличены на 10%.

"Минимальный размер базовой пенсии составляет 35 596 тенге – 70% от прожиточного минимума, максимальный размер повышен со 110% до 118% от прожиточного минимума и составляет 60 005 тенге", – говорится в сообщении.

Помимо этого, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

"При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы", – объяснили в ведомстве.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума.

"Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц", – предупреждают специалисты.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

"В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период", – говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения страны.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 22 января 2026 года на заседании Сената прокомментировала возможную дополнительную нагрузку на ЕНПФ вследствие ратифицированного соглашения с Монголией о пенсионных накоплениях.