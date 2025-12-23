ОСМС-2026: что изменится для казахстанцев

В Казахстане со следующего года вступает в силу часть изменений, касающихся пакетов медицинской помощи и условий оказания. В связи с этим сегодня, 23 декабря 2025 года, в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) объяснили, что изменится для граждан, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в фонде:

"Одним из поручений главы государства в Послании 2024 года было создание Единого пакета базовой государственной медицинской помощи, сбалансированного с возможностями бюджета и гарантирующего гражданам доступ к необходимым медуслугам. Соответствующая работа велась на протяжении года. И в июле 2025 года президент подписал закон, предусматривающий изменения и дополнения по вопросам ОСМС и оказания медицинских услуг. Некоторые новшества вступили в силу уже в текущем году, а с 1 января 2026 года заработают нормы касательно перечней социально значимых и хронических заболеваний".

В этой связи у пациентов возникают вопросы: как это отразится конкретно на них, не останутся ли они без медпомощи, нужна ли им страховка? На них ответили в пресс-службе ФСМС.

Заподозрили – проверили

"Важнейшим изменением станет то, что теперь при подозрении на социально значимое заболевание (по утвержденному перечню) необходимые диагностические мероприятия будут назначаться пациенту независимо от статуса застрахованности". Пресс-служба ФСМС

Ранее такое было возможно только при показаниях, указывающих на возможное наличие туберкулеза или ВИЧ-инфекции. Если же был риск онкологии или цирроза печени, назначить обследования могли только застрахованному пациенту, так как они входят в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

То есть с 2026 года диагностика и лечение в рамках ГОБМП станет доступна для таких социально значимых заболеваний, как:

туберкулез;

ВИЧ-инфекция;

злокачественные новообразования;

хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;

психические и поведенческие расстройства (заболевания);

орфанные заболевания;

дегенеративные болезни нервной системы;

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;

эпилепсия;

острый инфаркт миокарда (в течение первых 6 месяцев);

инсульты (в течение одного года).

"В целях ранней диагностики социально значимых и наиболее распространенных заболеваний скрининговые исследования, в том числе онкоскрининги, будут проводиться в рамках ГОБМП без учета наличия статуса застрахованности". Пресс-служба ФСМС

Диагностика, наблюдение и лечение – под защитой статуса

Как уточнили в фонде, в пакет ОСМС переходит лечение и наблюдение по ряду хронических заболеваний для пациентов, состоящих на диспансерном учете.

В этот перечень вошли:

сахарный диабет;

детский церебральный паралич;

системные поражения соединительной ткани;

ревматизм;

артериальная гипертензия;

ишемическая болезнь сердца и другие сердечные заболевания (сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма);

хронические заболевания нижних дыхательных путей;

заболевания почек, в том числе гломерулярные болезни, хроническая болезнь почек;

болезни органов пищеварения;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

"Это позволит людям с данными диагнозами получать все необходимые виды лечения в амбулаторных и стационарных условиях, включая лекарственное обеспечение, в том числе дорогостоящие препараты". Пресс-служба ФСМС

К примеру, в Казахстане 1,5 млн человек состоят на учете с артериальной гипертензией.

"Данное заболевание относится к числу, управляемых на уровне первичной медико-санитарной помощи, полностью контролируется при правильной организации динамического наблюдения. Этим пациентам нужно периодически посещать кардиолога, проходить необходимые обследования для оценки состояния и подбора лекарственной терапии, такие как электрокардиография, холтеровское мониторирование, суточное мониторирование артериального давления". Пресс-служба ФСМС

Как отметили эксперты здравоохранения, работавшие над изменениями в закон, хронические заболевания часто вызывают осложнения из-за отсутствия должного отношения со стороны самих пациентов, будь то соблюдение рекомендаций врача по питанию, режиму сна, приему лекарств, явок на промежуточные приемы.

Вместе с тем, по данным фонда, ежегодно регистрируется до 50 тыс. случаев нарушений мозгового кровообращения и сердечной мышцы (инсульт, инфаркт).

Стоимость лечения данных заболеваний достаточна высока за счет использования современных высокоэффективных технологий и достигает порядка 7 млн тенге, что является непредвиденно высокими расходами для большинства граждан.

Средние расходы на одного пациента с амбулаторным диализом составляют порядка 5 млн тенге в год.

"Одной их задач ОСМС является обеспечить защиту граждан от критически высоких расходов, связанных с оказанием медицинской помощи. При сумме взносов в систему в размере 51 000 тенге обеспечивается доступ к полному перечню услуг. Таким образом, чтобы защитить себя от непредвиденно высоких расходов и вести контроль за состоянием здоровья, необходимо своевременно позаботиться о своем статусе в системе ОСМС, а затем продолжать регулярно оплачивать взносы". Пресс-служба ФСМС

В фонде отметили, что большая часть граждан с данными диагнозами входит в льготные категории и застрахована за счет государства.

"Еще часть относится к категориям D и E, которые со следующего года будут застрахованы за счет взносов местных исполнительных органов. И есть часть граждан, которая является экономически активной и способна нести солидарную ответственность за свое здоровье". Пресс-служба ФСМС

В целом, как считают в фонде, "внесенные поправки приближают модель финансирования системы здравоохранения к преимущественно страховой, как и предполагалось при разработке".

Материал по теме С 2026 года лечение диабета включают в ОСМС: что нужно знать

20 декабря 2025 года Минздрав сделал важное заявление касательно ОСМС для казахстанцев без работы и с низким доходом. Подробнее об этом – по ссылке.