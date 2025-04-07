Разъясняем нюансы проведения государственных закупок в 2025 году
Фото: Zakon.kz
В эфире ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" ведущий эксперт-практик по государственным закупкам в Казахстане Наталья Романова (Худайбергенова) отвечает на вопросы участников.
Как известно, с 1 января 2025 года в Казахстане начали действовать новый закон "О государственных закупках" и новые правила осуществления государственных закупок.
В частности, значительно сокращены сроки их проведения, нововведения предусматривают осуществление закупок из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП.
Также должно повыситься качество закупаемых товаров, работ, услуг, усилена ответственность потенциальных поставщиков, и оказывается поддержка отечественным товаропроизводителям.
Как работают новые нормы на практике в текущий момент времени – поговорим в прямом эфире.
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